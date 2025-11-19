Cruzeiro pode perder três titulares em julgamento no STJD

O Cruzeiro corre o risco de perder três titulares para as três últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. O atacante Kaio Jorge, o zagueiro Fabrício Bruno e o volante Lucas Romero serão julgados pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) na sessão marcada para o dia 25.

Na sequência do Brasileirão, o Cruzeiro jogará dia 29, contra o Ceará, no Castelão, às 20h30; contra o Botafogo, no Mineirão, em 4 de dezembro, às 19h30; e, na última rodada, diante do Santos, na Vila Belmiro, dia 7, às 16h, conforme desmembramento das rodadas 37 e 38, divulgado pela CBF nesta terça-feira (18).

Kaio Jorge foi expulso no empate por 1 a 1 com o Atlético-MG, na Arena MRV, em 15 de outubro. O atacante recebeu o cartão vermelho ao insinuar, com gestos, que o árbitro Paulo César Zanovelli estaria roubando, ao confirmar o gol do adversário, depois de marcar escanteio em lance que a bola foi tocada por último pelo atacante atleticano Dudu. Kaio Jorge foi denunciado no artigo 243-F (ofender alguém em sua honra, por fato relacionado diretamente ao desporto), que prevê suspensão de um a seis jogos.

Apesar de não ter sido expulso, o volante Lucas Romero também foi enquadrado nesse artigo, pelo mesmo motivo. O jogador chegou a receber o cartão vermelho, mas o VAR não confirmou com imagens o gesto feito pelo argentino, e o árbitro voltou atrás.

Lucas Romero não chegou a ser expulso, mas será julgado por comportamento no clássico (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)

O artilheiro do Brasileirão também foi denunciado no artigo 254-A (praticar agressão física durante a partida, prova ou equivalente), que prevê suspensão de quatro a 12 partidas, por ter apertado a mão machucada do zagueiro boliviano Ivan Román.

Zagueiro do Cruzeiro também será julgado pelo STJD por expulsão polêmica

O zagueiro Fabrício Bruno será julgado pelo STJD pela expulsão no empate por 0 a 0 com o Palmeiras, no Allianz Parque, em 26 de outubro. O jogador foi enquadrado no artigo 250 (praticar ato desleal ou hostil durante a partida, prova ou equivalente), com punição prevista de uma a três partidas de suspensão.

Fabrício Bruno recebeu o segundo cartão amarelo, e consequentemente o vermelho, após o árbitro Rafael Klein entender que o zagueiro cometeu falta no atacante Allan, do Palmeiras. Comentaristas, no entanto, consideraram a expulsão exagerada e o ex-jogador Denilson chegou a dizer que a falta teria sido cometida pelo jogador do Verdão.

Mesmo com punições na sessão do dia 25, os jogadores podem estar em campo nos últimos jogos do Cruzeiro pelo Brasileirão, já que há a possibilidade de recurso, com suspensão da pena até o julgamento no Tribunal Pleno do STJD.