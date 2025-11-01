Técnico do Cruzeiro: 'Gostei dos gols no primeiro tempo e da organização no segundo'

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, ao analisar a atuação da equipe no triunfo sobre o Vitória por 3 a 1, neste sábado (1º), no Mineirão, distinguiu o primeiro do segundo tempos. Apesar de os três gols terem saído na primeira parte do jogo, o treinador gostou mais da segunda metade da partida.

- Gostei dos gols da primeira parte e da organização da segunda. A equipe na primeira parte partiu muito o jogo. Apesar do três gols que fizemos, demos muita transição ao adversário, eles criaram muitas situações, e o Cássio esteve muito bem. No segundo tempo, controlamos bem o jogo, dentro daquilo que é o nosso modelo, em que conseguimos controlar o adversário, o Cássio quase não teve nenhuma intervenção e tivemos mais perto de ampliar o resultado. Os jogadores estão de parabéns e estamos três pontos mais próximos do nosso objetivo – comentou Leonardo Jardim.

Técnico do Cruzeiro reconheceu que dupla de zaga não começou bem contra o Vitória

Leonardo Jardim destacou que a ausência dos zagueiros Fabrício Bruno e Villalba e do atacante Wanderson não foi sentida pela equipe:

- Com certeza que o nosso grupo de jogadores não são só 11, como já falamos várias vezes. Neste fim de temporada, existe maior fadiga dos que tiveram mais jogos durante o ano e tentamos contrabalancear com outros jogadores. Aos poucos vamos refrescando aquele grupo que tem jogado mais e ao mesmo tempo dando oportunidade para aqueles que não jogam trazer energia positiva – afirmou o técnico do Cruzeiro.

Zagueiro João Marcelo voltou a ser titular depois de nove meses (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Jardim ressaltou, principalmente, o retorno do zagueiro João Marcelo, que voltou a ser titular depois de nove meses:

- Estou feliz pelo João, que passou por uma fase difícil. Hoje conseguiu jogar 90 minutos e também sua primeira vitória no Brasileiro. Na primeira parte, não tiveram tão bem (a dupla de zaga), ficaram muito espaçados. Corrigimos no intervalo e eles conseguiram fazer uma boa performance. Por isso, dei os parabéns. O Jonathan (Jesus) tem jogado mais, mas o João Marcelo, hoje, na segunda parte, melhorou como toda linha defensiva – disse Leonardo Jardim.