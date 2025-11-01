O placar de 3 a 1 do Cruzeiro sobre o Vitória, neste sábado (1º), no Mineirão, pelo Brasileirão, foi construído pela dupla de atacantes, Kaio Jorge e Arroyo. Se o artilheiro da competição voltou a marcar, depois de nove rodadas de jejum, o equatoriano comemorou o primeiro gol com a camisa celeste, em sua sétima partida.

— Primeiro tenho de agradecer a Deus pelo gol e pelo triunfo da equipe. Estou muito feliz, muito feliz por poder marcar meu primeiro gol, sobretudo em casa, com toda essa gente aqui. Agradeço a Deus e a meus companheiros, porque sem eles não seria possível — declarou Arroyo, na saída do campo, em entrevista ao "Premiere".

Contratado ao Besiktas, da Turquia, Arroyo estreou na vitória do Cruzeiro por 2 a 1 sobre o Bahia, na Arena Fonte Nova, quando entrou no lugar de Christian. Foi titular pela primeira vez no empate por 1 a 1 com o Sport, no Mineirão, e, neste sábado, voltou a começar jogando, por causa da contusão de Wanderson, que não atua mais na temporada. Arroyo já havia feito assistência para o gol de Christian, na vitória por 1 a 0 sobre o Fortaleza, também no Mineirão.

Kaio Jorge marca duas vezes, mas queria o hat-trick

Kaio Jorge marcou os dois primeiros gols na partida deste sábado (1º). Um de pênalti, que ele mesmo sofreu, logo no início do jogo, e o segundo após belo lançamento de Kaiki, aos 22 minutos. Agora, o atacante voltou a abrir vantagem sobre Arrascaeta, do Flamengo, na lista de artilheiros do Brasileirão: 17 a 15 gols.

Kaio Jorge agradece assistência de Kaiki para marcar contra o Vitória (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Mas Kaio Jorge queria mais, o hat-trick:

- Com certeza, estou muito feliz. Feliz por voltar a marcar, feliz por toda a equipe fazer um primeiro tempo como a torcida esperava e a gente imaginava. Agora é focar para conseguir o hat-trick – afirmou Kaio Jorge, na saída para o intervalo, em entrevista ao "Premiere".

Kaio Jorge não marcava pelo Brasileirão desde 23 de agosto, na vitória por 2 a 1 sobre o Internacional, no Mineirão. Os últimos gols tinham sido marcados na vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-MG, pelas quartas de final da Copa do Brasil, em 11 de setembro, também no Gigante da Pampulha.

O Mineirão é o palco preferido pelo atacante do Cruzeiro. Dos 22 gols que marcou na temporada, 16 foram feitos diante da torcida cruzeirense.