Promessa da base do Cruzeiro assina primeiro contrato profissional

Nesta quinta-feira (18), o Cruzeiro oficializou a assinatura do primeiro contrato profissional do zagueiro Luiz Índio, de 16 anos. O jogador fechou vínculo com o Cabuloso até novembro de 2028.

O clube oficializou a assinatura do contrato em suas redes sociais. Na publicação da Raposa, o jogador aparece ao lado do diretor de futebol das categorias de base, Fred Cascardo, do coordenador geral das divisões inferiores, Caio Tavera, e do diretor geral da base, Adilson Batista.

Criado no Cruzeiro desde os 11 anos, Luiz Índio é uma das principais promessas do Sub-17. Em 2025, ele disputou 34 partidas, com um gol marcado, sendo importante na equipe.

Na próxima temporada, a categoria passará por uma mudança. O técnico Tony Caravlho deixou o time, e o treinador atualmente é Wendel, que conquistou a Tríplice Coroa pelo Cruzeiro em 2003.

Mesmo com 16 anos, Luiz Índio já chegou a atuar pelo time Sub-20 da Raposa, acionado no Campeonato Brasileiro da categoria.

Outra promessa de 16 anos também assinou contrato profissional com o Cruzeiro

Na última quarta-feira, o clube havia divulgado a assinatura do contrato profissional de Deivid Maia, também de 16 anos. Entretanto, diferente de Índio, ele chegou recentemente às categorias de base do Cruzeiro e já firmou seu vínculo profissional.

Antes de chegar a Toca da Raposa, Maia passou pelas categorias de base do Vila Nova, onde se destacou na Copa M2, disputada no interior de São Paulo.

"O Cruzeiro firmou contrato profissional com o atleta Deivid Maia, válido até novembro de 2028", informou o clube.

Deivid Maia, destaque das categorias de base do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Copa São Paulo de Futebol Júnior

No próximo mês, o Cruzeiro disputará a tradicional Copa São Paulo de Futebol Júnior. A Raposa está no Grupo 6, junto com Francana-SP, o Barra-SC e o Esporte de Patos-PB. A equipe agora comandada por Mairon César está treinando desde o dia 13 de novembro.

