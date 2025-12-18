Cruzeiro anuncia saída de mais um jogador

Depois de anunciar as saídas de Eduardo e Mateo Gamarra, o Cruzeiro informou nesta quinta-feira (18), a saída do atacante Bolasie.

Em suas redes sociais, o clube agradeceu pelos serviços prestados pelo jogador e também destacou os vídeos que divertiram a torcida durante toda a temporada.

– Muito obrigado, Bolasie! O Cruzeiro agradece por toda a dedicação, profissionalismo e pela alegria no dia a dia e nos memoráveis vídeos. Sucesso na sequência da sua carreira! – comunicou o Cruzeiro.

Estatísticas de Bolasie no Cruzeiro

O atacante chegou à Raposa no início desta temporada, com um ano de contrato. A contratação do atleta não teve custos já que estava livre no mercado depois de sua temporada de destaque no Criciúma.

Entretanto, na Toca da Raposa, Bolasie não teve tanto espaço. Ele disputou 33 partidas com a camisa celeste, com quatro gols marcados e três assistências.

Ainda assim, o jogador caiu nas graças da torcida por conta de seus vídeos. Após cada vitória do Cruzeiro, o atacante aparecia nas redes sociais comemorando os três pontos.

Bolasie (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Bolasie é o terceiro jogador a deixar o Cruzeiro

Apesar do pedido do treinador Tite para Pedro Lourenço para que não se livrasse de nenhum jogador, na última quarta-feira (17) dois atletas encerram seus vínculos com a equipe oficialmente.

O clube informou por meio de suas redes sociais que Mateo Gamarra não irá permanecer no clube. O zagueiro de 25 anos chegou no início da temporada por empréstimo junto ao Athletico-PR. Entretanto, o defensor não teve muito espaço com Leonardo Jardim e disputou apenas cinco partidas.

Atrás do próprio jogador, que anunciou na última terça-feira que não permaneceria na Raposa, o meio-campista Eduardo também foi homenageado pela equipe mineira.

Tite pediu para Cruzeiro não abrir mão de jogadores

Instantes depois do anúncio do novo técnico do Cruzeiro, Tite e Pedrinho conversaram rapidamente com jornalistas em frente à Toca da Raposa II. O dono da SAF celeste destacou um pedido que o comandante fez, mas ressaltou que ele gostou do elenco.

— Técnico multicampeão, do tamanho do Cruzeiro. Um cara grande. É o que nós esperávamos. Estamos felizes que deu certo. Ele está igual a um menino, entusiasmado. Tem umas ideias muito bacanas. Estamos muito tranquilos que vamos fazer um grande trabalho. Trabalhar muito ano que vem para conseguirmos coisas boas – comentou Pedrinho.

— Muito ambicioso, tem ideias boas. Posicionou tudo pra nós, tudo o que ele quer, o que queremos. Ele tem a cabeça bem focada, pensamos da mesma forma. Agora é trabalhar para conseguir as coisas que ele nos pediu e ver se conseguimos atender. Mas ele está feliz com o grupo que nós temos. Pediu para não desfazermos de nenhum jogador. A intenção é essa mesmo, não vender ninguém – destacou Pedro Lourenço, que desconversou sobre Gabigol.