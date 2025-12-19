Mais criativo! Confira estatísticas de Matheus Pereira, do Cruzeiro, em 2025

Desataque da temporada do Cruzeiro, Matheus Pereira foi ainda mais importante no setor criativo da equipe em 2025. O camisa 10 melhorou seus números de passes decisivos e de grandes chances criadas.

Segundo dados do Sofascore, o jogador teve média de 2,3 passes decisivos por partida nesta temporada, 0,1 a mais que em 2024.

Além disso, o meio campista ainda criou 0,3 chances perigosas por partida. Ele ainda foi o segundo jogador com mais assistências no elenco, atrás apenas de Kaio Jorge, que foi o maior destaque do Cruzeiro em 2025.

No quesito passes, o maestro cruzeirense manteve os mais de 80% de aproveitamento, com 81%. Nas últimas dez temporadas, ele acertou mais de 4/5 de seus passes.

Talvez por dividir mais o protagonismo nesta temporada, Matheus Pereira teve uma leve queda na média de participações em gol, com 0,31 por jogo, ou uma participação a cada 253 minutos.

Constância

Em 2025, Matheus Pereira teve sua segunda temporada com mais jogos como titular nos últimos dez anos. Ao todo, ele entrou em campo 51 vezes, sendo 45 delas entre os 11 iniciais. A única temporada em que ele superou esses números foi no ano passado, quando foi titular em 55 ocasiões.

Números de Matheus Pereira pelo Cruzeiro em 2025

51 jogos (45 titular) 7 gols 9 assistências 253 minutos para participar de gol 2.3 passes decisivos por jogo 0.3 grandes chances criadas por jogo 81% de acerto no passe

Renovação de contrato de Matheus Pereira

Após a eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil, o vice-presidente da Raposa, Pedro Junio, falou na zona mista na Neo Química Arena que já tem tratativas em andamento com o jogador.

– Temos negociações muito avançadas. Esperamos que ele fique. É um jogador excepcional. E estamos fazendo todos os esforços pra ele ficar no clube – disse o dirigente.

Matheus Pereira chegou ao Cruzeiro em 2023, emprestado pelo Al Hilal, da Arábia Saudita. Posteriormente, foi comprado em junho do ano passado, por cerca de 5 milhões de euros (R$ 30 milhões na cotação da época).