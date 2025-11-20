Cruzeiro empata com Juventude e perde chance de se aproximar da liderança

Cruzeiro e Juventude empataram por 3 a 3 nesta quinta-feira (20), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), resultado que não agradou nenhuma das duas equipes. A Raposa, com 65 pontos e invicto há oito rodadas, perdeu a oportunidade de se aproximar da liderança do Brasileirão e de garantir vaga na fase de grupos da Copa Libertadores. O time gaúcho, com 33 pontos, continua seriamente ameaçado pelo rebaixamento.

Dois atacantes se destacaram na partida. Kaio Jorge marcou duas vezes e chegou aos 19 gols na liderança da artilharia - o outro gol do Cruzeiro foi marcado por Sinisterra. O atacante do Juventude Gabriel Taliari também marcou duas vezes, depois que Marcelo Hermes abriu o placar.

O Cruzeiro até teve a primeira boa chance de gol da partida, aos 6 minutos, com Gabigol, que chutou à esquerda do gol de Jandrei. Mas foi o Juventude quem abriu o placar, dois minutos depois. Na lateral esquerda, Marcelo Hermes, que jogou no Cruzeiro em 2018, percebeu Cássio adiantou e chutou, encobrindo o goleiro celeste, conforme ele próprio descreveu no intervalo da partida.

Antes mesmo de a equipe celeste reagir, o time da casa ampliou. Aos 15 minutos, Caíque lançou e Gabriel Taliari, na área, matou no peito e encobriu Cássio, fazendo um belo gol. Sentindo falta da criatividade de Matheus Pereira e da disposição de Christian, a equipe de Leonardo Jardim criou pouco no primeiro tempo. Ainda assim, diminuiu o placar aos 41 minutos. William cobrou falta na esquerda, e Sinisterra, no meio da área, subiu para encobrir o goleiro Jandrei com uma bela cabeçada. Nos acréscimos, Caíque quase fez contra.

No segundo tempo, foi o Cruzeiro quem teve agilidade para marcar. Aos 7 minutos, Japa, que entrara no lugar de Matheus Henrique, cruzou da direita, Kaiki escorou na segunda trave e Kaio Jorge completou para as redes, marcando pela 18ª vez no Brasileirão e, novamente, abrindo vantagem sobre Arrascaeta, do Flamengo, na disputa pela artilharia.

Sinisterra comemora primeiro gol do Cruzeiro contra Juventude (Foto: Lucas Bubols/Cruzeiro)

O Juventude não demorou a reagir. Aos 14 minutos, Marcelo Hermes cruzou da esquerda, Mandaca escorou e Gabriel Taliari, livre na pequena área, pegou de primeira, acertando o alto do gol de Cássio, para marcar pela segunda vez na partida.

O técnico Leonardo Jardim mexeu na equipe para voltar a pressionar o Juventude, que tentava segurar a vitória. Aos 35 minutos, Jandrei desviou um belo chute de Sinisterra, numa rara oportunidade de empate da Raposa. Quatro minutos depois, Bolasie cruzou da direita, o zagueiro Abner falhou, e Kaio Jorge aproveitou para chutar no meio do gol, empatando a partida. Aos 45 minutos, Gabigol quase virou: Jandrei garantiu a igualdade no placar. Nos acréscimos, nova chance desperdiçada pelo atacante cruzeirense.

Cruzeiro e Juventude voltam a campo domingo

Cruzeiro e Juventude voltam a jogar pelo Brasileirão no domingo (23). A Raposa recebe o Corinthians, às 20h30, no Mineirão. Também pela 35ª rodada, o Papo joga fora de casa, contra o São Paulo, na Vila Belmiro, em Santos, às 16h.

✅ FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 3 X 3 CRUZEIRO

34ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: Quinta-feira, 20 de novembro de 2025, às 16h

📍 Local: Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS)

🥅 Gols: Marcelo Hermes (8'/1°T), Gabriel Taliari (15'/1°T), Sinisterra (41'/1°T), Kaio Jorge (7'/2°T), Gabriel Taliari (14'/2°T) e Kaio Jorge (40'/2°T)

🟨 Cartões amarelos: Mandaca, Nenê (Juventude) e Matheus Henrique (Cruzeiro)

💸 Renda: R$ 96.910,00

🧑‍🤝‍🧑 Público presente: 12.186

⚽ ESCALAÇÕES

JUVENTUDE (Técnico: Thiago Carpini)

Jandrei, Igor Formiga, Luan Freitas, Marcos Paulo (Alan Ruschel) e Marcelo Hermes; Caíque (Sforza), Jadson, Mandaca (Ewerthon) e Nenê (Abner); Rafael Bilu (Giovanny) e Gabriel Taliari.

CRUZEIRO (Técnico: Leonardo Jardim)

Cássio, William (Kauã Moraes), Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki (Kauã Prates); Lucas Romero, Lucas Silva (Ryan Guilherme), Matheus Henrique (Japa) e Gabigol; Kaio Jorge e Sinisterra (Bolasie).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)

🚩 Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Leone Carvalho Rocha (GO)

🖥️ VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)