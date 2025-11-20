Gol perdido por Gabigol em Juventude x Cruzeiro chama atenção

O Cruzeiro empatou com o Juventude, nesta quinta-feira (20), no Alfredo Jaconi, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Durante o confronto, o atacante Gabigol desperdiçou uma chance clara de gol, que viralizou nas redes sociais. Torcedores do time celeste não perdoaram o camisa 9.

O lance aconteceu na reta final do confronto. O placar já se encontrava 3 a 3, resultado do confronto, quando Gabigol teve a oportunidade de colocar o Cruzeiro na frente do placar. O cronômetro marcava 50 minutos do segundo tempo, quando o camisa 9 cabeceou livre na área adversária.

Apesar de se encontrar desmarcado, o atacante não conseguiu realizar o gesto do cabeceio com precisão. Sem força, o arremate passou ao lado do goleiro Jandrei. Nas redes sociais, torcedores do Cruzeiro criticaram Gabigol. Veja a repercussão abaixo:

Como foi Juventude x Cruzeiro?

Texto por: Eugênio Moreira

O Cruzeiro até teve a primeira boa chance de gol da partida, aos 6 minutos, com Gabigol, que chutou à esquerda do gol de Jandrei. Mas foi o Juventude quem abriu o placar, dois minutos depois. Na lateral esquerda, Marcelo Hermes, que jogou no Cruzeiro em 2018, percebeu Cássio adiantou e chutou, encobrindo o goleiro celeste, conforme ele próprio descreveu no intervalo da partida.

Antes mesmo de a equipe celeste reagir, o time da casa ampliou. Aos 15 minutos, Caíque lançou e Gabriel Taliari, na área, matou no peito e encobriu Cássio, fazendo um belo gol. Sentindo falta da criatividade de Matheus Pereira e da disposição de Christian, a equipe de Leonardo Jardim criou pouco no primeiro tempo. Ainda assim, diminuiu o placar aos 41 minutos. William cobrou falta na esquerda, e Sinisterra, no meio da área, subiu para encobrir o goleiro Jandrei com uma bela cabeçada. Nos acréscimos, Caíque quase fez contra.

No segundo tempo, foi o Cruzeiro quem teve agilidade para marcar. Aos 7 minutos, Japa, que entrara no lugar de Matheus Henrique, cruzou da direita, Kaiki escorou na segunda trave e Kaio Jorge completou para as redes, marcando pela 18ª vez no Brasileirão e, novamente, abrindo vantagem sobre Arrascaeta, do Flamengo, na disputa pela artilharia.

O Juventude não demorou a reagir. Aos 14 minutos, Marcelo Hermes cruzou da esquerda, Mandaca escorou e Gabriel Taliari, livre na pequena área, pegou de primeira, acertando o alto do gol de Cássio, para marcar pela segunda vez na partida.

O técnico Leonardo Jardim mexeu na equipe para voltar a pressionar o Juventude, que tentava segurar a vitória. Aos 35 minutos, Jandrei desviou um belo chute de Sinisterra, numa rara oportunidade de empate da Raposa. Quatro minutos depois, Bolasie cruzou da direita, o zagueiro Abner falhou, e Kaio Jorge aproveitou para chutar no meio do gol, empatando a partida. Aos 45 minutos, Gabigol quase virou: Jandrei garantiu a igualdade no placar. Nos acréscimos, nova chance desperdiçada pelo atacante cruzeirense.