Gabigol é homenageado pela torcida do Cruzeiro no dia do aniversário

Aniversariante do dia, o atacante Gabigol foi homenageado pela torcida do Cruzeiro, após a vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo, neste sábado (30), no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. Os torcedores celestes cantaram “Parabéns pra você” e gritaram o nome do jogador, que agradeceu o carinho da torcida.

- Dia perfeito. Vinte e nove anos, o Cabuloso ganhou… Filma aí, filma aí, tá bonito – disse Gabigol, em entrevista para as mídias do Cruzeiro, reproduzida no X do clube e do jogador.

Gabigol também ganhou um presente do técnico Leonardo Jardim: entrou no intervalo da partida, no lugar de Kaio Jorge, e teve a oportunidade de atuar por mais minutos do que vinha tendo anteriormente, quando começava no banco de reservas.

A última vez que o atacante havia entrado no intervalo de um jogo foi na derrota por 1 a 0 para o Red Bull Bragantino, em 20 de abril, em Bragança Paulista. Depois, Gabigol foi titular em seis partidas, a última delas o empate por 0 a 0 com o CRB, no Mineirão, pela Copa do Brasil.

Contra o São Paulo, Gabigol quase marcou o segundo gol do Cruzeiro, aos 24 minutos, quando recebeu a bola de Wanderson na meia esquerda e chutou cruzado, para defesa do goleiro Rafael.

Gabigol promove festa no Guarujá, neste domingo (31), para comemorar aniversário

Neste domingo (31), o atacante do Cruzeiro comemora os 29 anos com uma festa no Guarujá, litoral paulista. A informação foi divulgada pelo portal LeoDias, que também noticiou recentemente os planos do jogador e de Rafaella, irmã de Neymar, de oficializarem o casamento e terem filhos ainda este ano.

Como o Campeonato Brasileiro será interrompido para a data Fifa e o Cruzeiro volta a jogar somente dia 11, contra o Atlético-MG, no Mineirão, na partida de volta pelas quartas de final da Copa do Brasil, os jogadores foram liberados até quarta-feira (3), quando se reapresentam ao técnico Leonardo Jardim à tarde, na Toca da Raposa.