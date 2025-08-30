Matheus Pereira: ‘o Cruzeiro soube sofrer e está de parabéns pela vitória’

Autor do gol da vitória do Cruzeiro sobre o São Paulo por 1 a 0, neste sábado (30), no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro, o meia Matheus Pereira reconheceu que o adversário deu muito trabalho à equipe celeste e explicou o motivo:

continua após a publicidade

- A gente sabia… O time do São Paulo joga numa estratégia diferente. A gente ainda não tinha enfrentado um time que criasse essa dificuldade, com essa estrutura que eles têm – afirmou o jogador do Cruzeiro, em entrevista ao “Sportv”, na saída do campo.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

O gol da vitória celeste saiu numa cobrança de falta, em que a bola desviou na barreira e enganou o goleiro Rafael. O Cruzeiro não marcava um gol de falta desde 8 de julho de 2023, quando o volante Filipe Machado marcou na vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, em São Januário.

continua após a publicidade

- A gente sabe que as bolas paradas também definem um jogo. Fomos felizes, pude fazer o gol. O Kaiki também teve uma oportunidade para marcar. Feliz pela vitória, pelo trabalho, dedicação. Não foi fácil. Tivemos um jogo muito pesado durante a semana (contra o Atlético-MG, pela Copa do Brasil), então acho que dentro de tudo isso o time respondeu bem. Soube sofrer e está de parabéns por essa vitória merecida – comentou Matheus Pereira.

Kaiki teve boa chance de marcar o segundo gol do Cruzeiro contra o São Paulo (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

➡️Cruzeiro vence o São Paulo no Mineirão por 1 a 0 e quebra invencibilidade do Tricolor paulista

Para Matheus Pereira, Cruzeiro tem de continuar fazendo sua parte no Brasileirão

O camisa 10 do Cruzeiro também destacou a importância de mais uma vitória no Mineirão, diante da torcida:

- A gente sabia que, em casa, estava devendo, perdemos dois jogos (para Ceará e Santos) e acho que era uma boa resposta para a gente dar para o torcedor, que merecia hoje. A gente também merecia esta vitória. Agora é continuar trabalhando, continuar seguindo nosso caminho, fazendo nossos pontos e buscar sempre as vitórias – disse Matheus Pereira.