Cruzeiro anuncia saída de dois jogadores

Com a chegada de Tite, o Cruzeiro já se organiza no planejamento para a próxima temporada. Apesar do pedido do treinador para Pedro Lourenço para que não se livrasse de nenhum jogador, nesta quarta-feira (17) dois atletas encerram seus vínculos com a equipe oficialmente.

O clube informou por meio de suas redes sociais que Mateo Gamarra não irá permanecer no clube. O zagueiro de 25 anos chegou no início da temporada por empréstimo junto ao Athletico-PR. Entretanto, o defensor não teve muito espaço com Leonardo Jardim e disputou apenas cinco partidas.

– Obrigado, Gamarra! O Cruzeiro agradece por sua contribuição à equipe e seu profissionalismo. Desejamos êxitos na sequência de sua trajetória! – escreveu o clube em suas redes sociais.

Eduardo também não fica no Cruzeiro

Atrás do próprio jogador, que anunciou na última terça-feira que não permaneceria na Raposa, o meio-campista Eduardo também foi homenageado pela equipe mineira.

– Muito obrigado, Eduardo! Agradecemos por todo profissionalismo e entrega durante a temporada. Desejamos sucesso na sequência da carreira! – comunicou o Cruzeiro.

Mesmo com apenas uma temporada na Raposa, o Cruzeiro foi o quinto time mais defendido pelo meio-campista. Ele disputou 51 partidas, com cinco gols e uma assistência. Apesar de não ter sido titular na equipe, o jogador era muito bem quisto por Leonardo Jardim, que costumava usá-lo no segundo tempo das partidas.

Eduardo se despediu do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Tite pediu para Cruzeiro não abrir mão de jogadores

Instantes depois do anúncio do novo técnico do Cruzeiro, Tite e Pedrinho conversaram rapidamente com jornalistas em frente à Toca da Raposa II. O dono da SAF celeste destacou um pedido que o comandante fez, mas ressaltou que ele gostou do elenco.

— Técnico multicampeão, do tamanho do Cruzeiro. Um cara grande. É o que nós esperávamos. Estamos felizes que deu certo. Ele está igual a um menino, entusiasmado. Tem umas ideias muito bacanas. Estamos muito tranquilos que vamos fazer um grande trabalho. Trabalhar muito ano que vem para conseguirmos coisas boas – comentou Pedrinho.

— Muito ambicioso, tem ideias boas. Posicionou tudo pra nós, tudo o que ele quer, o que queremos. Ele tem a cabeça bem focada, pensamos da mesma forma. Agora é trabalhar para conseguir as coisas que ele nos pediu e ver se conseguimos atender. Mas ele está feliz com o grupo que nós temos. Pediu para não desfazermos de nenhum jogador. A intenção é essa mesmo, não vender ninguém – destacou Pedro Lourenço, que desconversou sobre Gabigol.