Jardim aponta que o São Paulo foi o adversário que mais deu trabalho ao Cruzeiro

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, reconheceu que o São Paulo foi um adversário muito difícil, principalmente no primeiro tempo, e, por isso, destacou a importância da vitória por 1 a 0 conquistada neste sábado (30), no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

- Acho que a primeira parte foi a pior primeira parte nossa no Brasileiro, muito pela pela intensidade e qualidade que o São Paulo apresentou, pela falta de postura nossa, como já havia dito, por ter só dois dias de recuperação (depois da vitória sobre o Atlético-MG, pela Copa do Brasil) – comentou Leonardo Jardim, na entrevista coletiva após a partida.

O treinador do Cruzeiro também apontou as falhas da equipe, que teve de corrigir no intervalo do jogo:

- Em termos de estratégia, tivemos algumas dificuldades. O Henrique (Matheus Henrique) teve o primeiro jogo dele (como titular, após a cirurgia no joelho direito), esteve muito aberto no corredor e não estava a ganhar superioridade por dentro. Na segunda parte, fomos extremamente competentes, apesar de o adversário ter tido maior volume de jogo, em alguns momentos. Foram três ou quatro defesas do goleiro adversário e poderíamos ter feito mais um gol, como o São Paulo, principalmente no primeiro tempo, poderia ter feito – disse Leonardo Jardim.

continua após a publicidade

➡️Cruzeiro derrota invencibilidade do São Paulo: 1 a 0, no Mineirão

Leonardo Jardim destaca semana do Cruzeiro com três vitórias

No fim, Jardim considerou a vitória do Cruzeiro merecida:

- É justo o resultado porque sempre é justo quem marca, mas foi um grande adversário, um São Paulo diferente daquele que enfrentamos na terceira rodada, muito mais forte, mais organizado e o (Hernán) Crespo está de parabéns - afirmou.

Villalba , do Cruzeiro, cercado por Cédric e Bobadilla, do São Paulo (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

- Por isso, foi uma vitória muito importante, não só pela história que diz que o São Paulo é um adversário difícil. Fizemos quatro pontos contra eles. Também pela parada no Brasileiro porque sempre é importante sair com vitória. E pela semana espetacular, com vitória contra o Internacional, no clássico e agora. Agora vamos descansar para na quarta-feira preparar o restante da temporada – completou Leonardo Jardim.

continua após a publicidade

Os jogadores ficam de folga até a tarde de quarta-feira (3), quando se reapresentam na Toca da Raposa. A próxima partida do Cruzeiro será somente dia 11, contra o Atlético-MG, no Mineirão, pelas quartas de final da Copa do Brasil.