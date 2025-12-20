Dono da SAF do Cruzeiro, Pedrinho rasga elogios a Tite: 'Estamos confiantes'

Novo treinador do Cruzeiro, Tite chegará à Toca da Raposa II com total respaldo da diretoria celeste. Na última sexta-feira, o presidente da SAF celeste, Pedro Lourenço, rasgou elogios ao comandante e disse que está confiante no trabalho do treinador.

continua após a publicidade

– A nossa ideia era de manter o Jardim por muito tempo. Mas ele tem esse problema familiar. Não poderíamos contratar qualquer técnico. Para ter um Cruzeiro grande, tínhamos que pensar em um cara grande, pesado. Se falar do currículo, dispensa comentários. É um cara sério, fala o que acha, o que pensa, que nós precisamos fazer. Esses primeiros dias – disse o presidente em entrevista à Fã FM.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

– Esses primeiros dias o Pedro Junio tem feito reuniões com ele, estamos muito confiantes, tranquilos com a escolha pelo melhor do Cruzeiro. Sempre tem algum torcedor que não gosta, mas não me preocupa. Se for olhar a minoria dos torcedores, teríamos cada dia um técnico. Temos que pensar no melhor para o nosso clube. O que mais dá orgulho para nós, é que todo técnico quer vir treinar o Cruzeiro. Isso hoje, temos uma tranquilidade. Quando consultamos, dizem que querem vir. É um técnico muito competente. Estamos muito confiantes – disse Pedrinho sobre Tite.

continua após a publicidade

Pedrinho promete reforço de peso a pedido de Tite

Com Tite em reuniões constantes com a diretoria do Cruzeiro, a equipe já planeja contratações para a próxima temporada. Segundo o dono da SAF celeste, Pedrinho, o diretor esportivo da Raposa, Joaquim Pinto, já tem os nomes pedidos por Adenor Leonardo Bachi para a próxima temporada.

Tite e Pedrinho (Foto: Gustavo Aleixo/ Cruzeiro)

– A gente está trabalhando. Ele (Tite) colocou os nomes. O principal que ele pediu foi para nós não nos desfazermos de nenhum jogador. A não ser em algum caso extremo. Esse já era nosso plano, não se desfazer de nenhum jogador do time titular – disse Pedrinho sobre o mercado da bola do Cruzeiro.

continua após a publicidade

– Os que iam sair, já foram. Ele colocou alguns nomes e o Joaquim está trabalhando. Não são fáceis, são nomes pesados, a altura do Cruzeiro. O Joaquim está trabalhando. Não sei se é antes do Natal, mas vai vir gente. Vamos trazer gente de peso – revelou o dono da SAF da Raposa.