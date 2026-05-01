Mais uma maratona de jogos! Confira agenda do Cruzeiro em maio

Depois de virar a chave em abril, o Cruzeiro terá mais uma maratona de jogos em maio, com nove compromissos. O primeiro deles será simplesmente o clássico contra o Atlético-MG neste sábado (2).

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No primeiro mês de Artur Jorge, em nove partidas, o comandante teve média de 2,11 pontos por partida, 70,37% de aproveitamento. Para efeito de comparação, com a média de aproveitamento do português, a Raposa estaria na terceira posição do Brasileirão (terceiro colocado, Fluminense tem 66%).

Artur Jorge (Foto: Gustavo Martins/ Cruzeiro)

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Confira os resultados do Cruzeiro em abril

02/04/2026 - Brasileirão: Cruzeiro 3 x 0 Vitória

- Brasileirão: Cruzeiro 3 x 0 Vitória 04/04/2026 - Brasileirão: São Paulo 4 x 1 Cruzeiro

- Brasileirão: São Paulo 4 x 1 Cruzeiro 08/04/2026 - Libertadores (Fase de grupos): Barcelona SC 0 x 1 Cruzeiro

- Libertadores (Fase de grupos): Barcelona SC 0 x 1 Cruzeiro 12/04/2026 - Brasileirão: Cruzeiro 2 x 1 Bragantino

- Brasileirão: Cruzeiro 2 x 1 Bragantino 16/04/2026 - Libertadores (Fase de grupos): Cruzeiro 1 x 2 Univ. Católica

- Libertadores (Fase de grupos): Cruzeiro 1 x 2 Univ. Católica 19/04/2026 - Brasileirão: Cruzeiro 2 x 0 Grêmio

- Brasileirão: Cruzeiro 2 x 0 Grêmio 23/04/2026 - 5ª eliminatória: Goiás 2 x 2 Cruzeiro

- 5ª eliminatória: Goiás 2 x 2 Cruzeiro 25/04/2026 - Brasileirão: Remo 0 x 1 Cruzeiro

- Brasileirão: Remo 0 x 1 Cruzeiro 29/04/2026 - Libertadores (Fase de grupos): Cruzeiro 1 x 0 Boca Juniors

Agenda do Cruzeiro em maio

Neste mês, a Raposa terá quatro partidas a serem disputadas no Mineirão: os duelos contra Atlético-MG, Goiás, Chapecoense, Fluminense e Barcelona-EQU, este o último jogo da fase de grupos da Libertadores.

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Sendo assim, a equipe terá que fazer algumas viagens. Inicialmente, o Cabuloso vai ao Chile enfrentar a Universidad Católica, no dia 6. Em seguida, vai à Bahia enfrentar o Tricolor. Depois de definir sua vida na Copa do Brasil, o Cruzeiro pega Palmeiras e Boca Juniors fora de casa.

Confira datas dos jogos

02/05/2026 - Brasileirão - Cruzeiro x Atlético-MG - 21h (de Brasília)

- Brasileirão - Cruzeiro x Atlético-MG - 21h (de Brasília) 06/05/2026 - Libertadores - Universidad Católica x Cruzeiro - 23h (de Brasília)

- Libertadores - Universidad Católica x Cruzeiro - 23h (de Brasília) 09/05/2026 - Brasileirão - Bahia x Cruzeiro - 21h (de Brasília)

- Brasileirão - Bahia x Cruzeiro - 21h (de Brasília) 12/05/2026 - Copa do Brasil - Cruzeiro x Goiás - 21h30 (de Brasília)

- Copa do Brasil - Cruzeiro x Goiás - 21h30 (de Brasília) 16/05/2026 - Brasileirão - Palmeiras x Cruzeiro - 21h (de Brasília)

- Brasileirão - Palmeiras x Cruzeiro - 21h (de Brasília) 19/05/2026 - Libertadores - Boca Juniors x Cruzeiro - 21h30 (de Brasília)

- Libertadores - Boca Juniors x Cruzeiro - 21h30 (de Brasília) 24/05/2026 - Brasileirão - Cruzeiro x Chapecoense - 16h (de Brasília)

- Brasileirão - Cruzeiro x Chapecoense - 16h (de Brasília) 28/05/2026 - Libertadores - Cruzeiro x Barcelona-EQU - 21h30 (de Brasília)

- Libertadores - Cruzeiro x Barcelona-EQU - 21h30 (de Brasília) 31/05/2026 - Brasileirão - Cruzeiro x Fluminense - 15h (de Brasília)

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