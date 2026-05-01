Mais uma maratona de jogos! Confira agenda do Cruzeiro em maio
A Raposa terá nove jogos em maio
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Depois de virar a chave em abril, o Cruzeiro terá mais uma maratona de jogos em maio, com nove compromissos. O primeiro deles será simplesmente o clássico contra o Atlético-MG neste sábado (2).
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No primeiro mês de Artur Jorge, em nove partidas, o comandante teve média de 2,11 pontos por partida, 70,37% de aproveitamento. Para efeito de comparação, com a média de aproveitamento do português, a Raposa estaria na terceira posição do Brasileirão (terceiro colocado, Fluminense tem 66%).
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Confira os resultados do Cruzeiro em abril
- 02/04/2026 - Brasileirão: Cruzeiro 3 x 0 Vitória
- 04/04/2026 - Brasileirão: São Paulo 4 x 1 Cruzeiro
- 08/04/2026 - Libertadores (Fase de grupos): Barcelona SC 0 x 1 Cruzeiro
- 12/04/2026 - Brasileirão: Cruzeiro 2 x 1 Bragantino
- 16/04/2026 - Libertadores (Fase de grupos): Cruzeiro 1 x 2 Univ. Católica
- 19/04/2026 - Brasileirão: Cruzeiro 2 x 0 Grêmio
- 23/04/2026 - 5ª eliminatória: Goiás 2 x 2 Cruzeiro
- 25/04/2026 - Brasileirão: Remo 0 x 1 Cruzeiro
- 29/04/2026 - Libertadores (Fase de grupos): Cruzeiro 1 x 0 Boca Juniors
Agenda do Cruzeiro em maio
Neste mês, a Raposa terá quatro partidas a serem disputadas no Mineirão: os duelos contra Atlético-MG, Goiás, Chapecoense, Fluminense e Barcelona-EQU, este o último jogo da fase de grupos da Libertadores.
Sendo assim, a equipe terá que fazer algumas viagens. Inicialmente, o Cabuloso vai ao Chile enfrentar a Universidad Católica, no dia 6. Em seguida, vai à Bahia enfrentar o Tricolor. Depois de definir sua vida na Copa do Brasil, o Cruzeiro pega Palmeiras e Boca Juniors fora de casa.
Confira datas dos jogos
- 02/05/2026 - Brasileirão - Cruzeiro x Atlético-MG - 21h (de Brasília)
- 06/05/2026 - Libertadores - Universidad Católica x Cruzeiro - 23h (de Brasília)
- 09/05/2026 - Brasileirão - Bahia x Cruzeiro - 21h (de Brasília)
- 12/05/2026 - Copa do Brasil - Cruzeiro x Goiás - 21h30 (de Brasília)
- 16/05/2026 - Brasileirão - Palmeiras x Cruzeiro - 21h (de Brasília)
- 19/05/2026 - Libertadores - Boca Juniors x Cruzeiro - 21h30 (de Brasília)
- 24/05/2026 - Brasileirão - Cruzeiro x Chapecoense - 16h (de Brasília)
- 28/05/2026 - Libertadores - Cruzeiro x Barcelona-EQU - 21h30 (de Brasília)
- 31/05/2026 - Brasileirão - Cruzeiro x Fluminense - 15h (de Brasília)
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