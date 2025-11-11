Jardim pede aos jogadores do Cruzeiro que aproveitem última folga do ano
A partir da retomada do Brasileiro, contra o Juventude, poderão ser nove jogos em 32 dias
Após o empate por 0 a 0 com o Fluminense, domingo (9), no Mineirão, o técnico do Cruzeiro deu um recado para os jogadores da equipe: aproveitem o último descanso antes da reta final do Campeonato Brasileiro e da semifinal da Copa do Brasil.
Por causa da paralisação do Campeonato Brasileiro, devido à data Fifa deste mês, o Cruzeiro volta a jogar somente dia 20, contra o Juventude, em Caxias do Sul, às 16h, pela 34ª rodada do Brasileirão. Os jogadores ganharam dois dias de folga e se reapresentam na Toca da Raposa na tarde desta quarta-feira (12) - haverá nova folga no sábado (15).
- O que disse aos jogadores é que esta é a última parada, a última garrafa de água que nós temos, porque depois vai ser um mês em que vamos ter cinco jogos do campeonato e podemos ter quatro para a taça (a Copa do Brasil). Isto quer dizer que são nove jogos em 30 dias. Estamos a falar de três dias e qualquer coisa para recuperar entre cada jogo. Por isso vai ser o último descanso, para terminarmos a temporada com a energia que ainda temos – afirmou o técnico Leonardo Jardim.
Jogadores do Cruzeiro terão apenas uma semana livre de jogos ainda em novembro
Depois da retomada do Brasileirão, na 34ª rodada, que será disputada num meio de semana, as equipes terão uma semana livre para treinos somente entre as rodadas 35 e 36 (veja calendário abaixo). A penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, que ainda não foi desmembrada pela CBF, será disputada na semana de 3 de dezembro, e a competição se encerra no primeiro domingo do último mês do ano.
A partir daí, será disputada a semifinal da Copa do Brasil. O Cruzeiro enfrenta o Corinthians no dia 10, no Mineirão, e faz o jogo de volta no domingo (14), na Neo Química Arena. Se passar pelo Timão, a Raposa enfrenta o classificado de Fluminense e Vasco nos dias 17 (quarta-feira), no Gigante da Pampulha, e no dia 21 (domingo), no Maracanã ou em São Januário, no Rio de Janeiro.
Veja o calendário do Cruzeiro até o final da temporada 2025
- Juventude – 20/11 – Alfredo Jaconi – 16h – 34ª rodada do Brasileirão
- Corinthians – 23/11 – Mineirão – 20h30 – 35ª rodada do Brasileirão
- Ceará – 29/11 – Arena Castelão – 20h30 – 36ª rodada do Brasileirão
- Botafogo – 3/12 – Mineirão – 37ª rodada do Brasileirão
- Santos – 7/12 – Vila Belmiro – 38ª rodada do Brasileirão
- Corinthians – 10/12 – Mineirão – semifinal da Copa do Brasil
- Corinthians – 14/12 – Neo Química Arena – semifinal da Copa do Brasil
