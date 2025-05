Escalações de Cruzeiro x Atlético-MG: Raposa tem mudança para o clássico

O volante Lucas Romero está de volta ao time do Cruzeiro para o clássico contra o Atlético-MG, neste domingo (18), às 20h30, no Mineirão, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O argentino não participou da goleada por 4 a 0 sobre o Sport, na rodada passada, domingo (11), em Recife, porque estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

O técnico Leonardo Jardim, dessa forma, poderá escalar a equipe que vem atuando como titular desde a terceira rodada, o empate por 1 a 1 com o São Paulo, no Morumbis. O Cruzeiro está escalado com:

Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge.

Leonardo Jardim não tem nenhum problema para escalar o Cruzeiro contra o Atlético-MG (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Somente não podem ser escalados os três jogadores que, coincidentemente, estão contundidos no joelho direito: o meia Matheus Henrique e os zagueiros João Marcelo e Janderson.

No Atlético-MG, o técnico Cuca, que não terá o atacante Cuello, suspenso, escalou:

Everson, Natanael, Lyanco, Júnior Alonso e Guilheme Arana; Alan Franco, Rubens, Igor Gomes e Gustavo Scarpa; Hulk e Rony.

Cruzeiro não vence clássico no Mineirão há quatro anos

A última vitória do Cruzeiro no clássico no Mineirão foi em 11 de abril de 2021, por 1 a 0, gol de Airton, pela primeira fase do Campeonato Mineiro. Nos cinco jogos seguintes, houve quatro vitórias do Atlético-MG e um empate. Pelo Mineiro deste ano, o Galo venceu a Raposa por 2 a 0, em 9 de fevereiro.

No retrospecto total do clássico no Mineirão, a vantagem é do Cruzeiro. São 248 partidas, com 88 vitórias cruzeirenses, 80 do Atlético-MG e 80 empates. Foram 288 gols do Cruzeiro e 270 do Atlético-MG.