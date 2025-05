O Atlético-MG está escalado para o clássico contra o Cruzeiro. A bola rola às 20h30 (de Brasília), no Mineirão, pela nona rodada do Brasileirão. Cuca conta com retornos importantes na equipe titular do Galo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Atlético-MG

Cuca manda Arana como titular da equipe, junto com Alan Franco, ambos eram dúvidas para a partida. Igor Gomes é outra novidade na escalação. O meia conquistou a vaga que era de Cuello, suspenso para o clássico.

O Atlético está escalado com: Everson, Natanael, Lyanco, Júnior Alonso e Arana; Alan Franco, Rubens, Igor Gomes e Gustavo Scarpa; Hulk e Rony.

continua após a publicidade

Arana não atua há pouco mais de um mês e retorna para retomar a titularidade no clássico. Menino por sua vez é desfalque desde o dia 23 do mês passado e agora aparece no banco para o clássico.

O jogo

As duas equipes vêm de bons resultados no Brasileirão. O Cruzeiro venceu os últimos três jogos: 1 a 0 sobre o Vasco, 2 a 1 contra o Flamengo e 4 a 0 diante do Sport. O Atlético-MG derrotou o Juventude por 1 a 0 e o Fluminense por 3 a 2.



continua após a publicidade

No Cruzeiro, o técnico Leonardo Jardim não tem nenhum problema de suspensão ou contusão e poderá escalar a equipe que vem atuando como titular desde a 3ª rodada. No Atlético-MG, o técnico Cuca não terá o atacante Cuello, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.



⚽ ESCALAÇÃO DO CRUZEIRO

Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge.

Confira as informações de Cruzeiro x Atlético-MG

✅ FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO x ATLÉTICO-MG

CAMPEONATO BRASILEIRO - 9ª RODADA

📆 Data e horário: Domingo, 18 de maio de 2025, às 20h30

📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte

📺 Onde assistir: Prime Video