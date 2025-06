Escalações de Vitória x Cruzeiro: Eduardo é a escolha de Jardim

O meia Eduardo é a novidade no Cruzeiro para o jogo desta quinta-feira (12), contra o Vitória, às 19h, no Estádio Barradão, em Salvador, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O ex-jogador do Botafogo foi o escolhido pelo técnico Leonardo Jardim para substituir Christian, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Outra mudança em relação ao time que derrotou o Palmeiras por 2 a 1, domingo (1º), na rodada passada, é a volta do zagueiro Villalba, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Na lateral direita, William permanece como titular, enquanto Fagner, mais uma vez, fica no banco de reservas.

O Cruzeiro, que vai estrear o uniforme branco lançado no fim de maio, está escalado com:

Cássio, William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Eduardo e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge.

Cruzeiro estreia camisa branca contra o Vitória (Foto: Divulgação Cruzeiro)

O Cruzeiro alcança a liderança provisória do Brasileirão em caso de vitória no Barradão, desde que o Red Bull Bragantino não goleie o Bahia por mais de quatro gols, em Bragança Paulista, no mesmo horário. Isso porque o Flamengo, líder com um ponto à frente da Raposa, 24 a 23, teve adiado o jogo contra o Sport, por causa do Mundial de Clubes da Fifa. Após as partidas desta quinta-feira (12), o Campeonato Brasileiro será paralisado e volta somente no dia 12 de julho, com o início da 13ª rodada.

O Vitória, do técnico Thiago Carpini, tem vários problemas e está escalado com:

Lucas Arcanjo; Claudinho, Edu, Zé Marcos e Jamerson; Baralhas, Ronald e Matheuzinho; Lucas Braga, Osvaldo e Kayzer.

Retrospecto contra o Vitória é amplamente favorável ao Cruzeiro

Cruzeiro e Vitória já se enfrentaram 58 vezes, com 34 vitórias celestes e 12 do time baiano. Também houve 12 empates. Foram 110 gols marcados pela Raposa e 65 pelo Rubro-Negro baiano. Somente no Barradão, são 22 partidas, com oito vitórias para cada lado e seis empates, com 30 gols do Cruzeiro e 34 do time da casa.