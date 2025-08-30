Escalações de Cruzeiro x São Paulo: Jardim poupa apenas um titular

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, decidir poupar apenas o meia Christian na partida deste sábado (30), contra o São Paulo, no Mineirão, às 21h, pelo Campeonato Brasileiro. Matheus Henrique começa como titular pela primeira vez depois que se recuperou da cirurgia no joelho direito. O colombiano Sinisterra fica no banco e pode estrear no segundo tempo.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Assim, o Cruzeiro está escalado com:

Cássio, William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Henrique e Matheus Pereira; Kaio Jorge e Wanderson.

O volante Lucas Silva, que completou 300 jogos pelo Cruzeiro na vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-MG, quarta-feira (27), pela Copa do Brasil, vai usar uma camisa especial na partida deste sábado (30). Dentro do número 16 há várias fotos de sua passagem pela Raposa. O jogador também usará um patch alusivo aos 300 jogos.

Camisa que Lucas Silva vai usar no jogo contra o São Paulo (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O Cruzeiro ocupa a terceira colocação no Brasileirão, com 41 pontos, atrás de Flamengo (46) e Palmeiras (42). Na rodada passada, a Raposa interrompeu a sequência de duas partidas sem vitória na competição, ao derrotar o Internacional por 2 a 1, sábado (23), no Mineirão.

continua após a publicidade

O São Paulo está na sétima posição, com 32 pontos, e vem em grande ascensão sob o comando do técnico Hernán Crespo. Além de estar classificado para as quartas de final da Copa Libertadores, o Tricolor paulista não perde há oito rodadas no Brasileiro, com seis vitórias e dois empates – no domingo (24), derrotou o Atlético-MG por 2 a 0, no Morumbis.

➡️Fabrício Bruno renova contrato com o Cruzeiro até 2030

No turno, no Morumbis, Cruzeiro e São Paulo ficaram no 1 a 1

No turno, Cruzeiro e São Paulo empataram por 1 a 1, no Morumbis, em 13 de abril, na partida que marcou a ascensão do time celeste na temporada. Nos 18 jogos seguintes pelo Brasileirão, o Cruzeiro conquistou 11 vitórias e quatro empates e sofreu três derrotas. Incluindo Copa do Brasil, Sul-Americana e Vitória Cup, são 17 vitórias, sete empates e cinco derrotas. Também foi contra o São Paulo que o atacante Kaio Jorge marcou o primeiro dos 15 gols que fazem dele o artilheiro do Brasileirão.

continua após a publicidade

No São Paulo, Hernán Crespo tem vários desfalques. O zagueiro Arboleda, o volante Marcos Antônio, o meia Lucas Moura e o atacante André Silva estão no departamento médico. O lateral-esquerdo Enzo Díaz recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Atlético-MG e cumpre suspensão.

O Tricolor paulista está escalado com:

Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cédric, Pablo Maia, Bobadilla, Rodriguinho e Patryck; Ferreira e Luciano.