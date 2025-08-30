Respostas de Gabigol a posts de Cruzeiro e Flamengo viram assunto: ‘Vamos aceitar’

No dia em que completa 29 anos, o atacante Gabriel Barbosa recebeu homenagens de Cruzeiro e Flamengo nas redes sociais. No entanto, o agradecimento do jogador às publicações viraram assunto entre os torcedores, neste sábado (30).

Em sua conta no ‘X’, o clube carioca prestou uma homenagem relembrando os feitos do camisa 9 pela equipe. Em resposta, Gabigol compartilhou a publicação e comentou: ‘Uma vez Flamengo, sempre Flamengo’, em alusão ao início do hino rubro-negro.

A polêmica se deu pela resposta do atacante à publicação do Cabuloso, seu atual clube. Com um simples ‘Cruzeiro Guerreiro’, Gabigol respondeu e compartilhou a homenagem prestada. Em meio as duas respostas, os torcedores usaram as redes sociais para se manifestar.

Para alguns cruzeirenses, é preciso aceitar a história de Gabigol com o Flamengo. Por outro lado, há quem não concorde com a postura do atacante. Confira.

Neste final de semana, Flamengo e Cruzeiro voltam a campo pelo Campeonato Brasileiro. Querendo se manter entre os líderes, o Cabuloso recebe o São Paulo, neste sábado (30), no Mineirão. Já o rubro-negro, encara o grêmio, às 16h (de Brasília), no Maracanã.

Gabigol prepara festa de aniversário com Matuê e Teto

O atacante do Cruzeiro, Gabigol, celebrará seus 29 anos com uma grande festa em sua casa no Guarujá, litoral de São Paulo, neste domingo (31/8). A informação foi divulgada pelo portal LeoDias, que também noticiou recentemente os planos do jogador e de Rafaella de oficializarem o casamento e terem filhos ainda este ano.

A comemoração contará com apresentações musicais de Jorginho no pagode e dos rappers Matuê e Teto, artistas que participaram das últimas quatro festas de aniversário do atacante.