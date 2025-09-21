Escalações de Cruzeiro x Bragantino: novidade na Raposa só no banco

O Cruzeiro tenta voltar à vice-liderança do Campeonato Brasileiro neste domingo (21), quando enfrenta o Red Bull Bragantino, às 20h30, no Mineirão, pela 24ª rodada. Para isso, precisa da vitória para ultrapassar o Palmeiras, que, com a goleada por 4 a 1 sobre o Fortaleza, no sábado (20), chegou aos 49 pontos, dois a mais que a Raposa. O Flamengo lidera com 51 pontos.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

O técnico Leonardo Jardim tem todos os jogadores à disposição, à exceção do lateral-direito Fagner, que se recupera de fratura na fíbula direita. Assim, o Cruzeiro terá em campo os 11 considerados titulares:

Cássio, William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Kaio Jorge e Wanderson.

No banco de reservas, ficam os recém-contratados Kauã Moraes, lateral, Ryan Guilherme, volante, e Arroyo, atacante. Mesmo livre da suspensão imposta pelo STJD, já que o clube conseguiu converter o restante da punição em pagamento de cestas básicas, o meia Eduardo não foi relacionado, porque apresentou quadro de indisposição intestinal, assim como o atacante Sinisterra, com estiramento na coxa direita.

continua após a publicidade

Reforços do Cruzeiro: Ryan Guilherme, Keny Arroyo e Kauã Moraes (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Retrospecto do confronto entre Cruzeiro e Bragantino é equilibrado

O confronto entre Cruzeiro e Bragantino tem um retrospecto equilibrado. As duas equipes já se enfrentaram 20 vezes, com oito vitórias do Cruzeiro, sete do Bragantino e cinco empates, com 26 gols da Raposa e 18 do Massa Bruta. No Mineirão, são sete jogos, com quatro vitórias celestes, dois empates e apenas uma vitória do time paulista, justamente no primeiro duelo em 1991.

➡️Cruzeiro tem apenas uma derrota como mandante contra o Bragantino

No Red Bull Bragantino, o técnico Fernando Seabra tem vários problemas médicos: o lateral-esquerdo Juninho Capixaba (joelho esquerdo), o atacante Isidro Pitta (coxa esquerda), o zagueiro Eduardo Santos (tornozelo esquerdo), o meio-campista Bruno Praxedes (coxa direita) e o ponta Davi Gomes (joelho direito). O atacante Thiago Borbas recuperou-se de edema na coxa direita.

continua após a publicidade

O Bragantino, que venceu apenas um dos últimos 12 jogos, está escalado com:

Cleiton; Nathan Mendes, Guzmán Rodríguez, Pedro Henrique e Vanderlan; Gabriel, Eric Ramires e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Eduardo Sasha e Laquintana.