Cruzeiro tem apenas uma derrota para o Bragantino como mandante

Na história do confronto entre Cruzeiro e Red Bull Bragantino, que voltam a se enfrentar neste domingo (21), às 20h30, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro, a equipe celeste foi derrotada em casa apenas uma vez, justamente no primeiro jogo entre eles, disputado no Mineirão, em 1991. Depois, são sete partidas de invencibilidade da Raposa.

Cruzeiro e Bragantino se enfrentaram pela primeira vez no Campeonato Brasileiro de 1990, e a equipe paulista venceu por 3 a 0, em Bragança Paulista, em 7 de outubro. Na edição seguinte, o confronto foi disputado no Mineirão, e o Bragantino voltou a vencer: 3 a 1, em 6 de março de 1991.

Na sequência, foram mais sete jogo entre Cruzeiro e Bragantino em Belo Horizonte. A equipe celeste venceu cinco e empatou dois, com 12 gols marcados e apenas dois sofridos. Apenas o confronto pelo Brasileiro de 2024, vencido pelo Cruzeiro por 2 a 1, foi disputado na Arena Independência – os demais foram no Mineirão.

Em 13 de julho de 2024, Cruzeiro venceu o Bragantino por 2 a 1, no Independência (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

Ao todo, o confronto está equilibrado. As duas equipes já se enfrentaram 20 vezes, com oito vitórias do Cruzeiro, sete do Bragantino e cinco empates, com 26 gols da Raposa e 18 do Massa Bruta. Dezoito desses jogos foram pelo Campeonato Brasileiro e dois, amistosos. Os placares mais dilatados foram duas goleadas cruzeirenses por 4 a 0, em 1996 no Mineirão e, dois anos depois, em Bragança Paulista (SP).

Este ano, Cruzeiro e Red Bull Bragantino já se enfrentaram duas vezes. Em 22 de março, na preparação para o Brasileirão, foi realizado amistoso no Nabizão, com empate por 1 a 1. E, pelo turno do Campeonato Brasileiro, o time paulista venceu por 1 a 0, também em casa, em 20 de abril.

Cruzeiro e Bragantino vivem momentos distintos na temporada

Cruzeiro e Bragantino, que já estiveram próximos na classificação do Brasileirão, vivem momentos distintos. A equipe do técnico Leonardo Jardim é vice-líder, com 47 pontos, três pontos atrás do Flamengo, e vem de cinco vitórias seguidas.

O time do técnico Fernando Seabra, que dirigiu o Cruzeiro em 2024, ocupa o oitavo lugar, com 31 pontos, e venceu apenas um dos últimos 12 jogos, incluindo a Copa do Brasil, empatou dois e perdeu nove.