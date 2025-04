Escalações de Cruzeiro x Bragantino: Jardim improvisa na lateral

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, não poderá repetir a escalação das duas últimas boas apresentações, contra São Paulo e Bahia, no jogo deste domingo (20), contra o Red Bull Bragantino, às 20h30, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). O treinador perdeu os dois laterais direitos do grupo: Fagner, que vinha sendo o titular, e William, ambos com desgaste muscular. A solução encontrada por Jardim foi improvisar o zagueiro Jonathan Jesus.

Assim, o Cruzeiro está escalado com:

Cássio, Jonathan Jesus, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge.

Além dos dois laterais, Leonardo Jardim não terá o zagueiro João Marcelo e o meia Matheus Henrique, ambos em recuperação de cirurgia no joelho direito, o atacante Bolasie, em recuperação física, e o meia Japa, ainda na transição do departamento médico.

Atacante Kaio Jorge marcou três gols nos últimos dois jogos do Cruzeiro (Foto: Marco Galvão/Cruzeiro)

No Red Bull Bragantino, o técnico Fernando Seabra escalou:

Lucão, Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Juninho Capixaba; Gabriel, Erick Ramires e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Mosquera e Eduardo Sasha.

Cruzeiro e Bragantino têm os mesmos sete pontos e saldo de um gol, mas a Raposa leva vantagem no número de gols marcados: seis contra cinco.

As duas equipes já se enfrentaram 19 vezes, com oito vitórias do Cruzeiro, seis do Bragantino e cinco empates. Foram 26 gols do time celeste e 17 do Massa Bruta.

Jogo deste domingo entre Bragantino e Cruzeiro será o último no atual Nabi Abi Chedid

Esse será o último jogo no Estádio Nabi Abi Chedid, antes da ampla reforma, que deverá durar de quatro a cinco anos, para transformação numa arena moderna. O Red Bull Bragantino passará a jogar no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, com capacidade para 10 mil torcedores.

O desempenho do Cruzeiro no Nabi Abi Chedid, antes chamado Marcelo Stefáni, é negativo. São três vitórias, três empates e quatro derrotas, com 13 gols marcados e 11 sofridos.