Cruzeiro e Atlético-MG divergem nas estatísticas do clássico

A rivalidade entre Cruzeiro e Atlético-MG não fica restrita às quatro linhas. Ao contrário de outros clássicos pelo Brasil afora, com o gaúcho entre Internacional x Grêmio, o confronto entre os rivais mineiros não tem uma numeração fixa de jogos porque os dois clubes divergem quanto às estatísticas do duelo. O encontro deste domingo (18), no Mineirão, às 20h30, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, será mais um capítulo da história de Cruzeiro e Atlético-MG com numeração diferente.

Segundo a assessoria de imprensa da Raposa, que se baseia no Almanaque do Cruzeiro, elaborado pelo jornalista Henrique Ribeiro, as duas equipes já se enfrentaram 509 vezes, com 172 vitórias cruzeirenses e 201 do Atlético-MG.

Para o Atlético-MG, segundo o Galo Digital, a enciclopédia oficial do Centro Atleticano de Memória, já são 527 clássicos, com 213 vitórias atleticanas e 173 do Cruzeiro.

Os dois clubes concordam que o primeiro clássico entre Cruzeiro x Atlético-MG foi disputado em 17 de abril de 1921, com vitória cruzeirense por 3 a 0, em amistoso, no Prado Mineiro. Os dados pelo Campeonato Mineiro e pelo Brasileirão também são os mesmos.

A maior parte da divergência está nos primeiros anos do confronto, quando as informações publicadas nos jornais eram escassas e até mesmo divergentes. O problema maior, que dificulta a unificação, são os confrontos em que um dos lados usou uma equipe que não era a principal. Assim, o resultado consta apenas na estatística do clube que escalou o time com seus principais jogadores.

Em 1946, por exemplo, o Atlético-MG venceu dois clássicos contra um time misto do Cruzeiro. Em 1952, foram três jogos em que o time alvinegro usou uma equipe mista – o Atlético-MG ganhou dois e perdeu um.

Há também clássicos com tempo reduzido, nas décadas de 1920 e 1930 e por Torneios Inícios, cujos resultados recebem tratamento diferente, de acordo com cada pesquisa.

Em 2024, os pesquisadores Wagner Augusto Álvares de Freitas e Cláudio Frederico Discacciati publicaram o Almanaque do Superclássico Mineiro, em que adotaram critérios para unificar as estatísticas do confronto entre Cruzeiro e Atlético-MG. Os números são diferentes dos dois clubes.

