Escalações de CRB x Cruzeiro: Raposa definida com força máxima

O Cruzeiro vai com força máxima para enfrentar o CRB, nesta quinta-feira (7), às 21h, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, no jogo de volta pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Com o empate por 0 a 0 na primeira partida, no Mineirão, a Raposa precisa da vitória para se classificar para as quartas de final sem a necessidade da disputa de pênaltis.

O técnico Leonardo Jardim optou por repetir a escalação da vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo, domingo (3), no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Somente o lateral-direito Fagner, com fratura na fíbula direita, e o zagueiro João Marcelo, recuperando-se de lesão no joelho direito, não têm condições de jogo.

Assim, o Cruzeiro está escalado com:

Cássio, William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Kaio Jorge e Wanderson.

Técnico Leonardo Jardim escala o que tem de melhor para jogo contra o CRB (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O Cruzeiro estreou na Copa do Brasil na terceira fase, por ter ficado em nono lugar no Campeonato Brasileiro do ano passado, e eliminou o Vila Nova-GO com duas vitórias: 2 a 0 no Mineirão e 3 a 0 no Serra Dourada.

O Cruzeiro tenta quebrar um jejum na Copa do Brasil. Maior vencedor da competição, com seis títulos (1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018), a Raposa não chega às quartas de final desde 2019, quando passou pelo Fluminense nas oitavas, pelo Atlético-MG nas quartas, e parou no Internacional, na semifinal.

Cruzeiro e CRB já se enfrentaram duas vezes em Copas do Brasil

A partida desta quinta-feira (7) define também um tira-teima entre Cruzeiro e CRB na Copa do Brasil. Pela segunda fase da edição de 2006, a equipe celeste venceu por 2 a 0 no Rei Pelé, eliminando a necessidade do jogo de volta em Belo Horizonte. E em 2020, o time alagoano levou a melhor na terceira fase, vencendo por 2 a 0 no Mineirão e empatando por 1 a 1 em casa.

O CRB também estreou na terceira fase da Copa do Brasil e eliminou o Santos, de Neymar, nos pênaltis, depois de dois empates, por 1 a 1 e 0 a 0. O técnico Eduardo Barroca não tem problema para escalar a equipe, que vai jogar com:

Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Henri, Fábio Alemão e Léo Campos; Higor Meritão, Gegê e Danielzinho; Thiaguinho, Douglas Baggio e Breno Herculano.