Cruzeiro define futuro na Copa do Brasil contra o CRB, em Maceió

Cruzeiro e CRB disputam, nesta quinta-feira (7), uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. As duas equipes se enfrentam no Estádio Rei Pelé, em Maceió, às 21h, depois do empate por 0 a 0 no primeiro jogo, no Mineirão. Se houver novo empate, por qualquer placar, o classificado será definido na disputa de pênaltis.

O Cruzeiro tenta quebrar um jejum na Copa do Brasil. Maior vencedor da competição, com seis títulos (1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018), a Raposa não chega às quartas de final desde 2019, quando passou pelo Fluminense nas oitavas, pelo Atlético-MG nas quartas, e parou no Internacional, na semifinal.

A partida desta quinta-feira (7) define também um tira-teima entre Cruzeiro e CRB na Copa do Brasil. Pela segunda fase da edição de 2006, a equipe celeste venceu por 2 a 0 no Rei Pelé, eliminando a necessidade do jogo de volta em Belo Horizonte. E em 2020, o time alagoano levou a melhor na terceira fase, vencendo por 2 a 0 no Mineirão e empatando por 1 a 1 em casa.

Vice-líder do Campeonato Brasileiro, com a mesma pontuação do Flamengo, o Cruzeiro garante foco nas duas competições simultâneas, conforme afirma o zagueiro Villalba:

- Nós mantemos sempre o mesmo objetivo, independentemente da competição. Entendo que esse jogo representa uma classificação, mas, com a mesma ideia, seguindo trabalhando e em busca de melhorar aquilo que representamos dentro de campo – disse o argentino.

- A prioridade é sempre dar o nosso melhor e tentar representar o nosso torcedor também. Acho que conseguimos uma conexão importante. Enfrentamos cada jogo como se fosse o último. Sabemos também que não vamos ganhar todos os jogos – completou o zagueiro Villalba, antes do treino desta quarta-feira (6), na Toca da Raposa.

Desempenho defensivo fora de casa é trunfo do Cruzeiro diante do CRB

O desempenho defensivo nos jogos fora de casa é um dos trunfos do Cruzeiro para a partida contra o CRB. A equipe não sofre gol como visitante pelo Campeonato Brasileiro há seis partidas e também não levou no confronto com o Vila Nova-GO, pela terceira fase da Copa do Brasil.

Atacante Kaio Jorge não teve facilidade no primeiro jogo contra o CRB, no Mineirão (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

Villalba comentou sobre esse desempenho:

- É uma parte defensiva que a gente vai conseguindo jogo a jogo. Claro que é importante, a gente está contente que isso aconteça, mas não é somente pelos quatro de trás e o goleiro. É pelo time todo, tanto na parte defensiva e quanto na ofensiva, tanto quanto conseguimos fazer os gols é parte de todo time. Mas vamos buscar mais ainda – promete o zagueiro do Cruzeiro.

O técnico Leonardo Jardim poderá repetir a escalação da equipe que venceu o Botafogo por 2 a 0, domingo (3), no Nilton Santos, pelo Brasileiro. Mas o treinador do Cruzeiro também pode preservar algum titular, em virtude de desgaste físico. Domingo (10), a Raposa enfrenta o Santos, no Mineirão, pelo Brasileirão.