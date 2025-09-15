Escalações de Bahia x Cruzeiro: Jardim opta por Matheus Henrique

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, escalou o meia Matheus Henrique no lugar do volante Lucas Silva, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, para o jogo desta segunda-feira (15), às 20h, contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, no encerramento da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O restante da equipe é a titular que o torcedor cruzeirense já sabe de cor, inclusive o atacante Kaio Jorge, recuperado de lesão na coxa esquerda.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Contra o Bahia, o Cruzeiro vai tentar recuperar a vice-liderança do Brasileirão. Com os jogos de sábado (13) e domingo (14), a Raposa caiu para o terceiro lugar, com 44 pontos, dois atrás do Palmeiras e a seis do líder Flamengo. No turno, a equipe celeste venceu o Bahia por 3 a 0, no Mineirão.

O Cruzeiro está escalado com:

Cássio, William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Matheus Henrique, Christian e Matheus Pereira; Kaio Jorge e Wanderson.

A Raposa defende, na partida na Arena Fonte Nova, uma invencibilidade de sete jogos como visitante no Brasileirão. A equipe celeste não perde fora de casa desde a quinta rodada, em 20 de abril, quando foi derrotado pelo Red Bull Bragantino por 1 a 0, em Bragança Paulista. Já o Bahia ainda não perdeu em casa pelo Brasileiro: são sete vitórias e três empates.

continua após a publicidade

Lucas Romero abriu o placar na vitória do Cruzeiro sobre o Bahia no Mineirão, pelo turno (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

Cruzeiro não derrota o Bahia em Salvador há mais de 10 anos

O Cruzeiro também terá mais um tabu a desafiá-lo na partida contra o Tricolor baiano: a última vitória celeste no confronto em Salvador foi em 20 de abril de 2014, por 2 a 1, na Arena Fonte Nova. Depois, foram seis jogos, com três empates e três derrotas, incluindo um jogo no Estádio Pituaçu.

➡️Cruzeiro tenta voltar à vice-liderança do Brasileirão em jogo contra o Bahia

O Bahia ocupa o quinto lugar, com 36 pontos, e também perdeu uma posição com os jogos da rodada: foi ultrapassado pelo Mirassol, que derrotou o Grêmio, em Porto Alegre, no sábado (13). O técnico Rogério Ceni escalou a equipe com:

continua após a publicidade

Ronaldo, Santiago Arias, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Kayky, Sanabria e Willian José.