O Bahia está pronto para enfrentar o Cruzeiro a partir das 20h desta segunda-feira (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 23ª rodada do Brasileirão. Rogério Ceni segue com desfalques, mas tem retorno importante para este confronto direto pelo topo da tabela.

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

A principal novidade entre os relacionados será o lateral-direito Santiago Arias, que voltou a treinar com o grupo durante a semana depois de defender a Colômbia na última Data Fifa. Ele briga pela titularidade da posição com Gilberto.

Por outro lado, Kanu, Caio Alexandre, Ruan Pablo e Erick seguem em transição física, enquanto Tiago, Erick Pulga e Ademir se recuperam de problemas físicos no departamento médico do clube.

continua após a publicidade

Vale lembrar que o Bahia não tem atletas suspensos para o confronto. João Paulo, Santiago Arias, Luciano Juba, David Duarte, Acevedo, Jean Lucas e Willian José estão pendurados.

Assim a provável escalação do Bahia contra o Cruzeiro é a seguinte: Ronaldo; Gilberto (Santiago Arias), David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Michel Araújo (Cauly); Kayky e Willian José.

continua após a publicidade

Willian José durante treino de finalização; veja acima provável escalação do Bahia contra o Cruzeiro (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Como foi o último treino do Bahia?

O Bahia iniciou o último dia preparação com um treino físico neste domingo. Logo em seguida, Rogério Ceni orientou um trabalho tático no CT Evaristo de Macedo. Por fim, os atletas trabalharam finalizações.

BAHIA X CRUZEIRO

23ª RODADA DO BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: segunda-feira, 15 de setembro, às 20h (de Brasília);

📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;

📺 Onde assistir Bahia x Cruzeiro: Premiere e Sportv;

🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP);

🚩 Assistentes: Daniel Luis Marques (SP) e Thiaggo Americano Labes (SC);

🖥️ VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP).