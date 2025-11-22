Titular do Cruzeiro provoca o Atlético-MG após vice na Sul-Americana

Cruzeiro e Atlético-MG nutrem uma rivalidade histórica que agita o estado de Minas Gerais. Na noite deste sábado (22), o Galo perdeu para o Lanús na disputa de pênaltis e ficou com o vice da Sul-Americana. Kaio Jorge, artilheiro do rival, provocou os atleticanos nas redes sociais.

continua após a publicidade

No tempo normal, a tensão prevaleceu e nenhuma das equipes balançou as redes do Estádio Defensores del Chaco. Na prorrogação, o time argentino teve mais a posse, mas o Galo teve uma chance clara de gol com Biel. O título foi decidido na disputa de pênaltis.

Após a partida, Kaio Jorge resolveu agitar a rivalidade entre Cruzeiro e Atlético-MG nas redes sociais. O artilheiro do Brasileirão públicou um emoji rindo assim que acabou a decisão da Sul-Americana. Veja a publicação abaixo:

continua após a publicidade

Kaio Jorge, do Cruzeiro, provocou o Atlético-MG após vice na Sul-Americana (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Veja publicação do atacante do cruzeiro após vice do Atlético-MG

Como foi Lanús x Atlético-MG?

Texto por: Márcio Iannacca

A partida entre Lanús e Atlético-MG foi marcada por equilíbrio e poucas oportunidades claras. No primeiro tempo, o Atlético chegou perto de mudar o cenário quando Bernard cobrou falta rente à trave e quase abriu o placar. As defesas se impuseram na maior parte do duelo, e as ações ofensivas ficaram restritas a chutes de média distância. Nos minutos finais da etapa, o Galo perdeu Alan Franco e Guilherme Arana por lesão, o que reduziu as opções para o decorrer do jogo.

Após um segundo tempo de ritmo baixo entre Lanús e Atlético-MG, a prorrogação trouxe mais espaços, e o Atlético conseguiu criar suas melhores chances. Biel teve duas oportunidades seguidas para marcar, uma em cruzamento de Scarpa e outra após passe de Hulk, mas esbarrou em boas intervenções do goleiro Losada, que manteve o placar zerado até o último minuto.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A decisão foi para os pênaltis, e o Lanús levou a melhor em cima do Atlético-MG, para a alegria dos torcedores do Cruzeiro. Hulk, Biel e Vitor Hugo não converteram suas cobranças, enquanto os argentinos fecharam a série e confirmaram o título — o segundo da história do clube na Sul-Americana, repetindo a campanha vitoriosa de 2013. Torcedores do Cruzeiro celebraram o vice do Atlético-MG.

Com a conquista, o Lanús assegura lugar na Libertadores da próxima temporada e também na Recopa de 2026. O Atlético, por sua vez, volta suas atenções ao Brasileirão, com quatro partidas ainda por disputar. O próximo compromisso será na terça-feira (25), diante do Flamengo, na Arena MRV. O time argentino também terá pouco tempo de descanso: na quarta-feira (26), recebe o Tigre pelas oitavas do Campeonato Argentino. Após o jogo, Kaio Jorge, do Cruzeiro, provocou o Atlético-MG.