Gabigol responde polêmica após vice do Atlético-MG na Copa Sul-Americana

O atacante Gabigol, do Cruzeiro, publicou uma mensagem em suas redes sociais após o Atlético-MG perder a final da Copa Sul-Americana para o Lanús, neste sábado (22), no Paraguai. Dias antes da decisão, o camisa 9 do clube celeste havia previsto uma conquista do Galo no confronto.

Diante do cenário, o jogador aproveitou o momento para responder torcedores que lembraram da declaração polêmica. Em bom humor, o jogador publicou: "Era o que eu achava, não o que eu queria". A manifestação aconteceu mediante a uma publicação no X, antigo Twitter. Veja abaixo:

Como foi a final da Copa Sul-Americana?

Texto por: Márcio Iannacca

A partida foi marcada por equilíbrio e poucas oportunidades claras. No primeiro tempo, o Atlético chegou perto de mudar o cenário quando Bernard cobrou falta rente à trave e quase abriu o placar. As defesas se impuseram na maior parte do duelo, e as ações ofensivas ficaram restritas a chutes de média distância. Nos minutos finais da etapa, o Galo perdeu Alan Franco e Guilherme Arana por lesão, o que reduziu as opções para o decorrer do jogo.

Após um segundo tempo de ritmo baixo, a prorrogação trouxe mais espaços, e o Atlético conseguiu criar suas melhores chances. Biel teve duas oportunidades seguidas para marcar, uma em cruzamento de Scarpa e outra após passe de Hulk, mas esbarrou em boas intervenções do goleiro Losada, que manteve o placar zerado até o último minuto.

A decisão foi para os pênaltis, e o Lanús levou a melhor. Hulk, Biel e Vitor Hugo não converteram suas cobranças, enquanto os argentinos fecharam a série e confirmaram o título — o segundo da história do clube na Sul-Americana, repetindo a campanha vitoriosa de 2013.

Com a conquista, o Lanús assegura lugar na Libertadores da próxima temporada e também na Recopa de 2026. O Atlético, por sua vez, volta suas atenções ao Brasileirão, com quatro partidas ainda por disputar. O próximo compromisso será na terça-feira (25), diante do Flamengo, na Arena MRV. O time argentino também terá pouco tempo de descanso: na quarta-feira (26), recebe o Tigre pelas oitavas do Campeonato Argentino.