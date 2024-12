Empresário diz que Dudu tem ‘carinho especial’ pelo Cruzeiro

O empresário do atacante Dudu, André Cury, confirmou, nesta sexta-feira (13), que está em negociação com o Cruzeiro para acertar a transferência do jogador e afirmou que Dudu tem um “carinho especial” pela Raposa. Na quinta-feira (12), o atacante rescindiu contrato com o Palmeiras, que iria até dezembro de 2025.

continua após a publicidade

- O Dudu está em Orlando (nos Estados Unidos) de férias. Ele tem um carinho muito grande pelo Cruzeiro. Sempre teve na sua carreira. Também pelo Alexandre (Mattos) e pelo Pedrinho (Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro). A gente está conversando. Ainda não tomou uma decisão, mas estamos conversando com o Cruzeiro desde o meio da janela. Vamos ver como é que termina isso - afirmou o empresário numa live do canal do jornalista Jaeci Carvalho.

Para André Cury, a negociação frustrada em junho, quando o Cruzeiro anunciou (veja postagem acima) a chegada do jogador, que acabou desistindo da transferência, não vai atrapalhar a negociação de agora:

continua após a publicidade

- No meio do ano aconteceram algumas episódios que a gente não controlava. Mas o Dudu tem muito carinho pelo Cruzeiro. Sempre teve e sempre terá. Obviamente que, se a gente tiver essa oportunidade, a gente vai estar trabalhando da melhor forma possível para poder vestir a camisa azul – disse.

Atacante Dudu está próximo de ser anunciado novamente pelo Cruzeiro

Empresário de Dudu afirma que acordo pode ser feito em breve

O empresário contou que o acerto pode ser fechado antes do Natal:

- Combinamos com ele que, quando ele terminar as férias, no dia 21 ou 22, a gente vai sentar para falar disso. Existem outros clubes, da Arábia e do Brasil também, fazendo propostas, mas ele tem um carinho muito especial pelo Cruzeiro – alegou.

continua após a publicidade

André Cury deve se reunir com Alexandre Mattos, CEO do Cruzeiro, após o retorno de Dudu ao Brasil, e acertar os detalhes da contratação do jogador. O contrato deve ser de três anos, mas com um salário inferior ao que ele tinha no Palmeiras. Dudu foi revelado pelo Cruzeiro, clube que defendeu de 2009 a 2011.