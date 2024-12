Cruzeiro: Dinenno continua fisioterapia e está otimista para 2025

O atacante Dinenno, ao contrário dos companheiros de Cruzeiro, ainda não pode curtir plenamente as férias. O jogador está indo à Toca da Raposa todos os dias para seguir a rotina de fisioterapia, na recuperação de lesão no joelho direito. O jogador, neste quinta-feira (12), usou as redes sociais para deixar uma mensagem otimista para 2025.

Dinenno afirma que está motivado para a temporada 2025 (Foto: Reprodução/YouTube Cruzeiro)

- No próximo ano, sei que todas essas expectativas aumentarão ainda mais. Escusado será dizer que aqui competir não basta, embora saiba que é a única forma de atingir os objetivos. Muito obrigado pelo apoio constante, foi e é uma parte muito importante! Sei que ano que vem vou gostar de voltar a vestir essa camisa em campo, e isso me emociona e me motiva todos os dias a dar 110% para voltar, e acima de tudo, estar à altura deste clube – postou Dinenno.

Dinenno deixou uma mensagem otimista no Instagram

No início do texto, Dinenno fez um balanço desta temporada e lamentou as duas contusões sérias que teve:

- Chegar a este clube foi motivo de orgulho e muita felicidade. É muito difícil resumir como foi este ano ao nível desportivo e sobretudo ao nível pessoal. As minhas expectativas eram muito altas e cresceram ainda mais, graças ao trabalho da equipe! Então, enfrentei um novo desafio que superei com muito esforço e muito apoio. Infelizmente, quando senti que era capaz de conseguir, tudo junto com os meus colegas, ocorreu um desafio ainda maior, que tenho convicção que irei superar novamente! – escreveu o argentino.

Dinenno em 2024: 22 jogos, oito gols e duas graves contusões

Depois de disputar o Campeonato Mineiro, Dinenno passou por cirurgia no púbis e ficou afastado até final de julho. O atacante disputou sete jogos pelo Brasileiro e se contundiu novamente no empate por 0 a 0 com o Internacional, em 28 de agosto, no Mineirão. Dinenno rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito e não atuou mais na temporada. Em 2024, foram 22 partidas e oito gols.