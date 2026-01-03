menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCruzeiro

Em busca do bicampeonato: confira o retrospecto do Cruzeiro na Copinha

A equipe mineira fará sua estreia em Franca

Eduardo Statuti
Belo Horizonte (MG)
Dia 03/01/2026
11:03
Cruzeiro na vitória sobre o Bahia em 2025 (Foto: Igor do Vale / Ag. Paulistão)
Cruzeiro na vitória sobre o Bahia em 2025 (Foto: Igor do Vale / Ag. Paulistão)
  • Matéria
  • Matéria

A Raposa começa neste sábado (3) sua trajetória na Copa São Paulo de Futebol Júnior contra o Barra-SC, às 21h30 (de Brasília), em Franca. A partida marca a busca da equipe pelo seu segundo título do Cruzeiro na Copinha.

Recentemente, em 2024, a equipe mineira ficou próxima do título, chegando à final. Entretanto, em um polêmico jogo na Neo Química Arena, a Raposa perdeu por 1 a 0, com o gol alvinegro sendo marcado por Kayke.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Na última temporada, o Cruzeiro caiu nas quartas de final da Copinha. Na ocasião, a equipe de Belo Horizonte caiu para o São Paulo ao perder por 3 a 1.

O último título do Cabuloso foi conquistado em 2007. Na ocasião, a equipe que contava com Guilherme (que se destacou posteriormente no rival Atlético-MG) e Jonathas (atualmente no América-MG), venceu o São Paulo nos pênaltis.

Time Sub-20 do Cruzeiro (Foto: Gustavo Martins / Cruzeiro)
Time Sub-20 do Cruzeiro (Foto: Gustavo Martins / Cruzeiro)

Confira todos resultados do Cruzeiro na Copinha

  • 2025 perdeu nas quartas de final para o São Paulo por 3 a 1
  • 2024 perdeu a final para o Corinthians por 1 a 0
  • 2023 perdeu para o Sport nas oitavas por 2 a 1
  • 2022 perdeu para o São Paulo nas quartas por 2 a 1
  • 2021 Copinha não foi realizada por conta do Covid-19
  • 2020 perdeu na fase 16 avos para o Oeste nos pênaltis 0 x 0 (3x1)
  • 2019 perdeu para o São Paulo nos pênaltis nas quartas de final 1 x 1 (5x6)
  • 2018 perdeu para o São Paulo nas oitavas de final por 1 a 0
  • 2017 perdeu para o Flamengo nas oitavas de final 2 a 1
  • 2016 perdeu para o Corinthians na semifinal por 2 a 1
  • 2015 perdeu nas oitavas de final para o Vitória por 2 a 0
  • 2014 perdeu na segunda fase para o Audax por 2 a 1
  • 2013 perdeu nas quartas de final para o Palmeiras por 4 a 2
  • 2012 perdeu para o Athletico-PR na segunda fase nos pênaltis 0x0 (6x5)
  • 2011 perdeu para o Flamengo na segunda fase nos pênaltis 0 x 0 (5x3)
  • 2010 perdeu para o São Paulo nas quartas de final por 2 a 1
  • 2009 perdeu nas quartas de final para o Athletico-PR por 5 a 4
  • 2008 perdeu para o São Carlos nos pênaltis nas oitavas de final 0x0 (4x2)
  • 2007 CAMPEÃO (bateu o São Paulo na final nos pênaltis por 6x5)
  • 2006 não passou da fase de grupos
  • 2005 não passou da fase de grupos
  • 2004 perdeu na segunda fase para o Rio Branco-SP por 3 a 1
  • 2003 perdeu nas quartas de final para o Santo André por 3 a 2
  • 2002 perdeu a final para a Portuguesa por 1 a 0
  • 2001 não passou da fase de grupos
  • 2000 perdeu para o Etti Jundiai nas oitavas de final por 2 a 0
  • 1999 não passou da fase de grupos
  • 1998 perdeu para o Inter na semifinal na prorrogação 5 x 4
  • 1997 perdeu para o São Paulo nas oitavas de final por 2 a 1
  • 1996 perdeu a final para o América-MG por 2 a 1
  • 1995 perdeu para o Criciúma nas oitavas de final por 2 a 1
  • 1994 não passou da fase de grupos
  • 1993 não passou da fase de grupos
  • 1992 não disputou
  • 1991 não disputou
  • 1990 perdeu para o Corinthians na terceira fase nos pênaltis 1 x 1, 4 x 1
  • 1989 não disputou
  • 1988 não disputou
  • 1987 não teve
  • 1986 caiu na primeira fase
  • 1985 caiu na primeira fase
  • 1984 caiu na primeira fase
  • 1983 não disputou
  • 1982 não disputou
  • 1981 não disputou
  • 1980 caiu na primeira fase
  • 1979 perdeu para o Marília nas quartas de final por 1 a 0
  • 1978 caiu na primeira fase
  • 1977 perdeu para o Fluminense por 4 a 3 nas quartas de final
  • 1976 perdeu para o Atlético-MG na semifinal por 4 a 1
  • 1975 perdeu para o Atlético-MG por 1 a 0 nas quartas de final
  • 1974 caiu na segunda fase
  • 1973 caiu na primeira fase
  • 1972 caiu na primeira fase
  • 1971 não disputou
  • 1970 não disputou
  • 1969 não disputou

  • Matéria
