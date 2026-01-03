Em busca do bicampeonato: confira o retrospecto do Cruzeiro na Copinha

2025 perdeu nas quartas de final para o São Paulo por 3 a 1

2024 perdeu a final para o Corinthians por 1 a 0

2023 perdeu para o Sport nas oitavas por 2 a 1

2022 perdeu para o São Paulo nas quartas por 2 a 1

2021 Copinha não foi realizada por conta do Covid-19

2020 perdeu na fase 16 avos para o Oeste nos pênaltis 0 x 0 (3x1)

2019 perdeu para o São Paulo nos pênaltis nas quartas de final 1 x 1 (5x6)

2018 perdeu para o São Paulo nas oitavas de final por 1 a 0

2017 perdeu para o Flamengo nas oitavas de final 2 a 1

2016 perdeu para o Corinthians na semifinal por 2 a 1

2015 perdeu nas oitavas de final para o Vitória por 2 a 0

2014 perdeu na segunda fase para o Audax por 2 a 1

2013 perdeu nas quartas de final para o Palmeiras por 4 a 2

2012 perdeu para o Athletico-PR na segunda fase nos pênaltis 0x0 (6x5)

2011 perdeu para o Flamengo na segunda fase nos pênaltis 0 x 0 (5x3)

2010 perdeu para o São Paulo nas quartas de final por 2 a 1

2009 perdeu nas quartas de final para o Athletico-PR por 5 a 4

2008 perdeu para o São Carlos nos pênaltis nas oitavas de final 0x0 (4x2)

2007 CAMPEÃO (bateu o São Paulo na final nos pênaltis por 6x5)

2006 não passou da fase de grupos

2005 não passou da fase de grupos

2004 perdeu na segunda fase para o Rio Branco-SP por 3 a 1

2003 perdeu nas quartas de final para o Santo André por 3 a 2

2002 perdeu a final para a Portuguesa por 1 a 0

2001 não passou da fase de grupos

2000 perdeu para o Etti Jundiai nas oitavas de final por 2 a 0

1999 não passou da fase de grupos

1998 perdeu para o Inter na semifinal na prorrogação 5 x 4

1997 perdeu para o São Paulo nas oitavas de final por 2 a 1

1996 perdeu a final para o América-MG por 2 a 1

1995 perdeu para o Criciúma nas oitavas de final por 2 a 1

1994 não passou da fase de grupos

1993 não passou da fase de grupos

1992 não disputou

1991 não disputou

1990 perdeu para o Corinthians na terceira fase nos pênaltis 1 x 1, 4 x 1

1989 não disputou

1988 não disputou

1987 não teve

1986 caiu na primeira fase

1985 caiu na primeira fase

1984 caiu na primeira fase

1983 não disputou

1982 não disputou

1981 não disputou

1980 caiu na primeira fase

1979 perdeu para o Marília nas quartas de final por 1 a 0

1978 caiu na primeira fase

1977 perdeu para o Fluminense por 4 a 3 nas quartas de final

1976 perdeu para o Atlético-MG na semifinal por 4 a 1

1975 perdeu para o Atlético-MG por 1 a 0 nas quartas de final

1974 caiu na segunda fase

1973 caiu na primeira fase

1972 caiu na primeira fase

1971 não disputou

1970 não disputou