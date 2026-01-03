Em busca do bicampeonato: confira o retrospecto do Cruzeiro na Copinha
A equipe mineira fará sua estreia em Franca
- Matéria
- Mais Notícias
A Raposa começa neste sábado (3) sua trajetória na Copa São Paulo de Futebol Júnior contra o Barra-SC, às 21h30 (de Brasília), em Franca. A partida marca a busca da equipe pelo seu segundo título do Cruzeiro na Copinha.
Ex-jogador prevê trabalho de Tite no Cruzeiro e afirma: ‘Vai brigar’
Fora de Campo
Em 2025/26, só 25 jogadores no mundo superaram pedida do Cruzeiro ao Flamengo por Kaio Jorge
Flamengo
Fagner negocia rescisão com Corinthians para seguir no Cruzeiro
Futebol Nacional
Recentemente, em 2024, a equipe mineira ficou próxima do título, chegando à final. Entretanto, em um polêmico jogo na Neo Química Arena, a Raposa perdeu por 1 a 0, com o gol alvinegro sendo marcado por Kayke.
➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro
Na última temporada, o Cruzeiro caiu nas quartas de final da Copinha. Na ocasião, a equipe de Belo Horizonte caiu para o São Paulo ao perder por 3 a 1.
O último título do Cabuloso foi conquistado em 2007. Na ocasião, a equipe que contava com Guilherme (que se destacou posteriormente no rival Atlético-MG) e Jonathas (atualmente no América-MG), venceu o São Paulo nos pênaltis.
Confira todos resultados do Cruzeiro na Copinha
- 2025 perdeu nas quartas de final para o São Paulo por 3 a 1
- 2024 perdeu a final para o Corinthians por 1 a 0
- 2023 perdeu para o Sport nas oitavas por 2 a 1
- 2022 perdeu para o São Paulo nas quartas por 2 a 1
- 2021 Copinha não foi realizada por conta do Covid-19
- 2020 perdeu na fase 16 avos para o Oeste nos pênaltis 0 x 0 (3x1)
- 2019 perdeu para o São Paulo nos pênaltis nas quartas de final 1 x 1 (5x6)
- 2018 perdeu para o São Paulo nas oitavas de final por 1 a 0
- 2017 perdeu para o Flamengo nas oitavas de final 2 a 1
- 2016 perdeu para o Corinthians na semifinal por 2 a 1
- 2015 perdeu nas oitavas de final para o Vitória por 2 a 0
- 2014 perdeu na segunda fase para o Audax por 2 a 1
- 2013 perdeu nas quartas de final para o Palmeiras por 4 a 2
- 2012 perdeu para o Athletico-PR na segunda fase nos pênaltis 0x0 (6x5)
- 2011 perdeu para o Flamengo na segunda fase nos pênaltis 0 x 0 (5x3)
- 2010 perdeu para o São Paulo nas quartas de final por 2 a 1
- 2009 perdeu nas quartas de final para o Athletico-PR por 5 a 4
- 2008 perdeu para o São Carlos nos pênaltis nas oitavas de final 0x0 (4x2)
- 2007 CAMPEÃO (bateu o São Paulo na final nos pênaltis por 6x5)
- 2006 não passou da fase de grupos
- 2005 não passou da fase de grupos
- 2004 perdeu na segunda fase para o Rio Branco-SP por 3 a 1
- 2003 perdeu nas quartas de final para o Santo André por 3 a 2
- 2002 perdeu a final para a Portuguesa por 1 a 0
- 2001 não passou da fase de grupos
- 2000 perdeu para o Etti Jundiai nas oitavas de final por 2 a 0
- 1999 não passou da fase de grupos
- 1998 perdeu para o Inter na semifinal na prorrogação 5 x 4
- 1997 perdeu para o São Paulo nas oitavas de final por 2 a 1
- 1996 perdeu a final para o América-MG por 2 a 1
- 1995 perdeu para o Criciúma nas oitavas de final por 2 a 1
- 1994 não passou da fase de grupos
- 1993 não passou da fase de grupos
- 1992 não disputou
- 1991 não disputou
- 1990 perdeu para o Corinthians na terceira fase nos pênaltis 1 x 1, 4 x 1
- 1989 não disputou
- 1988 não disputou
- 1987 não teve
- 1986 caiu na primeira fase
- 1985 caiu na primeira fase
- 1984 caiu na primeira fase
- 1983 não disputou
- 1982 não disputou
- 1981 não disputou
- 1980 caiu na primeira fase
- 1979 perdeu para o Marília nas quartas de final por 1 a 0
- 1978 caiu na primeira fase
- 1977 perdeu para o Fluminense por 4 a 3 nas quartas de final
- 1976 perdeu para o Atlético-MG na semifinal por 4 a 1
- 1975 perdeu para o Atlético-MG por 1 a 0 nas quartas de final
- 1974 caiu na segunda fase
- 1973 caiu na primeira fase
- 1972 caiu na primeira fase
- 1971 não disputou
- 1970 não disputou
- 1969 não disputou
- Matéria
- Mais Notícias