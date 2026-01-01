Sem jogos do Cabuloso até o décimo dia de 2026, quando a equipe estreia no Campeonato Mineiro, os torcedores terão um aperitivo no início do ano com a Copa São Paulo de Futebol Júnior. A trajetória dos Crias da Toca na competição começa no dia 3, em partida contra o Barra-SC. Confira mais sobre os jogos do Cruzeiro na Copinha!

A equipe comandada pelo técnico Mairon está no grupo 13, ao lado também de Francana-SP e Esporte de Patos-PB. Os jogos da Raposa serão nos dias 3, 6 e 9 de janeiro na primeira fase. Todos eles serão realizados no Estádio José Lancha Filho (Lanchão) em Franca, no interior de São Paulo.

Mairon, técnico do Cruzeiro Sub-20 (Foto: Gustavo Aleixo/ Cruzeiro)

Quais jogadores irão disputar a Copinha pelo Cruzeiro 2026?

Na última quarta-feira (30) de 2025, o Cruzeiro divulgou os jogadores que irão disputar a competição de base mais importante do Brasil. Entre os atletas, foram relacionados alguns que já frequentam a equipe profissional, como Murilo Rhikman e Kaikque Kenji.

Confira os relacionados do Cruzeiro para a Copinha

Goleiros

Marcelo (2006)

Vitor Lamounier (2007)

Ricardo (2008)

Diogo (2009)

Zagueiros

Bruno Alves (2005) Kaiquy Luiz (2006) Kelvin (2006) Vitão (2008) João Cervi (2008) Luiz Índio (2009) Laterais William (2006) Nicolas (2006) Gustavinho (2007) Ivanilson (2008)

Meio-campistas

Murilo Rhikman (2006)

Rhuan Gabriel (2006)

André (2007)

Alessandro (2007)

Cauan Baptistella (2007)

Akiles (2008)

Felipe Morais (2008)

Dayvinho (2008)

Eduardo Pape (2009)

Atacantes

Fernando (2005)

Kaique Kenji (2006)

Gustavo Zago (2006)

Pablo (2007)

Rayan Lelis (2007)

Pietro (2008)

Miguel (2009)

Veja a agenda de jogos do Cruzeiro na Copinha 2026