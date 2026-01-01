Cruzeiro na Copinha: veja a agenda de jogos completa e os adversários da fase de grupos
A equipe irá estrear na Copinha em 3 de janeiro de 2026
Sem jogos do Cabuloso até o décimo dia de 2026, quando a equipe estreia no Campeonato Mineiro, os torcedores terão um aperitivo no início do ano com a Copa São Paulo de Futebol Júnior. A trajetória dos Crias da Toca na competição começa no dia 3, em partida contra o Barra-SC. Confira mais sobre os jogos do Cruzeiro na Copinha!
A equipe comandada pelo técnico Mairon está no grupo 13, ao lado também de Francana-SP e Esporte de Patos-PB. Os jogos da Raposa serão nos dias 3, 6 e 9 de janeiro na primeira fase. Todos eles serão realizados no Estádio José Lancha Filho (Lanchão) em Franca, no interior de São Paulo.
Quais jogadores irão disputar a Copinha pelo Cruzeiro 2026?
Na última quarta-feira (30) de 2025, o Cruzeiro divulgou os jogadores que irão disputar a competição de base mais importante do Brasil. Entre os atletas, foram relacionados alguns que já frequentam a equipe profissional, como Murilo Rhikman e Kaikque Kenji.
Confira os relacionados do Cruzeiro para a Copinha
Goleiros
- Marcelo (2006)
- Vitor Lamounier (2007)
- Ricardo (2008)
- Diogo (2009)
Zagueiros
- Bruno Alves (2005)
- Kaiquy Luiz (2006)
- Kelvin (2006)
- Vitão (2008)
- João Cervi (2008)
- Luiz Índio (2009)
- Laterais
- William (2006)
- Nicolas (2006)
- Gustavinho (2007)
- Ivanilson (2008)
Meio-campistas
- Murilo Rhikman (2006)
- Rhuan Gabriel (2006)
- André (2007)
- Alessandro (2007)
- Cauan Baptistella (2007)
- Akiles (2008)
- Felipe Morais (2008)
- Dayvinho (2008)
- Eduardo Pape (2009)
Atacantes
- Fernando (2005)
- Kaique Kenji (2006)
- Gustavo Zago (2006)
- Pablo (2007)
- Rayan Lelis (2007)
- Pietro (2008)
- Miguel (2009)
Veja a agenda de jogos do Cruzeiro na Copinha 2026
|Jogo
|Data
|Horário
|Estádio
Cruzeiro x Barra-SC
03/01
21h30
Estádio José Lancha Filho (Lanchão)
Cruzeiro x Esporte de Patos-PB
06/01
20h30
Estádio José Lancha Filho (Lanchão)
Cruzeiro x Francana
09/01
21h30
Estádio José Lancha Filho (Lanchão)
