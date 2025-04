Escalações de Cruzeiro x Vasco: Fagner está de volta à Raposa

A volta de Fagner à lateral direita é a principal novidade na escalação do Cruzeiro para o jogo contra o Vasco, neste domingo, às 18h30, no Parque do Sabiá, em Uberlândia, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador ficou de fora das derrotas para Red Bull Bragantino (1 a 0) e Palestino (2 a 1) por causa de cansaço muscular, depois de se tornar titular da equipe do técnico Leonardo Jardim.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

A zaga será formada por Jonathan Jesus e Villalba. Jonathan será o substituto de Fabrício Bruno, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Outra ausência até do banco de reservas é o atacante Dudu, que foi cortado do jogo após declarar, em Coquimbo, no Chile, depois da derrota para o Palestino, pela Copa Sul-Americana, que não entendia porque havia perdido a vaga no time titular.

Assim, o Cruzeiro está escalado com:

Cássio, Fagner, Jonathan Jesus, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge.

Os garotos Murilo Rhikman, volante, e Kaique Kenji, atacante, que participaram da partida contra o Palestino, ficam no banco neste jogo contra o Vasco. O atacante Gabigol também fica como opção para o decorrer da partida.

continua após a publicidade

Técnico Leonardo Jardim mantém a base da equipe titular do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Quatro jogadores estão pendurados com dois cartões amarelos no Brasileirão: o goleiro Cássio, o volante Lucas Romero, o meia Matheus Pereira e o atacante Kaio Jorge. Na próxima rodada, o Cruzeiro enfrenta o Flamengo, domingo (4), no Mineirão, às 18h30. Antes, a equipe estreia na Copa do Brasil, jogando contra o Vila Nova-GO, no Mineirão, na quinta-feira (1º), às 21h30, pela terceira fase da competição.

Cruzeiro e Vasco estão com a mesma pontuação no Brasileirão

Cruzeiro e Vasco têm a mesma pontuação no Brasileiro: sete pontos ganhos, com duas vitórias, um empate e duas derrotas em cinco jogos. A diferença está no saldo de gols: a Raposa tem zero e o time carioca deve um gol. Na última rodada, o Vasco empatou por 0 a 0 com o Flamengo, no Maracanã.

continua após a publicidade

O técnico Fábio Carille, muito pressionado no cargo, escalou o Vasco com:

Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Victor Luís; Hugo Moura, Jair, Coutinho, Nuno Moreira, Rayan e Vegetti.