Presente de Natal? Pedrinho diz que Cruzeiro trará reforço 'de peso'

Com Tite em reuniões constantes com a diretoria do Cruzeiro, a equipe já planeja contratações para a próxima temporada. Segundo o dono da SAF celeste, Pedrinho, o diretor esportivo da Raposa, Joaquim Pinto, já tem os nomes pedidos por Adenor Leonardo Bachi para a próxima temporada.

Em entrevista à Rádio Fã, no lançamento da loja de número 400 do Supermercados BH, em Belo Horizonte, Pedro Lourenço revelou que os cruzeirenses devem ganhar um presente de Natal, mesmo que seja atrasado.

– A gente está trabalhando. Ele (Tite) colocou os nomes. O principal que ele pediu foi para nós não nos desfazermos de nenhum jogador. A não ser em algum caso extremo. Esse já era nosso plano, não se desfazer de nenhum jogador do time titular – disse Pedrinho sobre o mercado da bola do Cruzeiro.

Tite e Joaquim Pinto (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

– Os que iam sair, já foram. Ele colocou alguns nomes e o Joaquim está trabalhando. Não são fáceis, são nomes pesados, a altura do Cruzeiro. O Joaquim está trabalhando. Não sei se é antes do Natal, mas vai vir gente. Vamos trazer gente de peso – revelou o dono da SAF da Raposa.

Pedro Junio, vice do Cruzeiro, comenta sobre Tite

O vice-presidente de futebol do Cruzeiro, Pedro Junio, também comentou sobre a atuação no mercado. Segundo o profissional, a Raposa deverá trazer reforços pontuais. Além disso, ele também destacou a importância da chegada de Tite.

– O Tite está muito satisfeito com o elenco que temos. A gente já via algumas contratações pontuais. O Tite será fundamental nessas contratações. Mas serão peças pontuais. Todos entendem que o elenco é qualificado e vai brigar por grandes coisas ano que vem – projetou.

Pedrinho e Pedro Junio com Tite (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

– É um fato histórico para mim (contratação do Tite). Ter as primeiras conversas que tive com o Tite. Um treinador de duas Copas do Mundo, que conquistou Libertadores e Mundial de Clubes. Treinador histórico. É uma grande satisfação ter uma comissão grandiosa. Começamos bem com uma comissão técnica de alto nível – comentou Pedro Junio.