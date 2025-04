Cruzeiro: nasce filho do meia Matheus Pereira

O primeiro filho do meia do Cruzeiro, Matheus Pereira, nasceu na tarde deste domingo (6), em Belo Horizonte. O menino recebeu o nome de Theo. Por causa da gravidez da esposa Talyta Lima, o jogador, de 28 anos, vem desfalcando a equipe nos jogos fora de Belo Horizonte, incluindo o deste domingo (6), contra o Internacional, no Beira-Rio, às 18h30, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Para acompanhar a esposa, numa gravidez de risco, Matheus Pereira não tem saído de Belo Horizonte nos últimos meses. Assim, não participou do jogo-treino com o Botafogo, no Engenhão, em 15 de março (empate por 3 a 3). O meia também ficou de fora do amistoso do Cruzeiro com o Red Bull Bragantino (empate por 1 a 1), em Bragança Paulista (SP), em 22 de março.

Na estreia do Cruzeiro no Brasileiro, dia 29, na vitória por 2 a 1 sobre o Mirassol, no Mineirão, Matheus Pereira começou no banco, já que não vinha sendo titular nas atividades preparatórias anteriores. Ele entrou no decorrer do segundo tempo.

Casa Matheus Pereira e Talyta Lima tiveram o primeiro filho, Theo, neste domingo (6) (Reprodução Instagram)

Matheus Pereira voltou a desfalcar o Cruzeiro na estreia na Copa Sul-Americana, na terça-feira (1º), quando o time foi derrotado pelo Unión por 1 a 0, em Santa Fé, na Argentina. O jogador, no entanto, vem participando normalmente dos treinamentos realizados na Toca da Raposa.

Matheus Pereira agora volta a brigar por vaga no time titular do Cruzeiro

Essas ausências de Matheus Pereira da equipe contam com a concordância do técnico Leonardo Jardim, que comentou a situação:

- O Matheus é um grande jogador. A gente acredita nele. Ele passa por momentos pessoais, o nascimento do primeiro filho, e anda preocupado. E eu penso que depois do nascimento ele ainda vai apresentar sua melhor forma e nos ajudar com certeza – afirmou.

A expectativa agora é que Matheus Pereira possa brigar por vaga na equipe titular. A próxima partida do Cruzeiro será quarta-feira (9), contra o Mushuc Runa, no Mineirão, às 21h30, pela segunda rodada do Grupo E da Sul-Americana. Domingo (13), a Raposa volta a jogar fora de casa pelo Brasileiro, contra o São Paulo, no Morumbi, às 17h30.