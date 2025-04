Cruzeiro protesta contra arbitragem em derrota para o Internacional

O técnico Leonardo Jardim e os jogadores do Cruzeiro não deram entrevista após a derrota por 3 a 0 para o Internacional, neste domingo (6), no Beira-Rio, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A decisão da diretoria do clube foi em protesto pela atuação da arbitragem, comandada por Marcelo de Lima Henrique.

A reclamação do Cruzeiro foi em relação à expulsão do zagueiro Jonathan Jesus, logo aos 20 minutos do primeiro tempo. No lance, o jogador cruzeirense disputa a bola na meia-lua com o atacante Wesley, do Colorado. O lateral Kaiki também participa da jogada, que prosseguiu. Após Wesley cair na área, o árbitro marcou a falta e expulsou o zagueiro Jonathan Jesus.

O comentarista de arbitragem da “Globo”, o ex-árbitro Paulo César de Oliveira, ao comentar o lance, afirmou que nem houve falta na disputa de bola. Para ele, a árbitra do VAR, Daiane Muniz, deveria ter chamado o árbitro de campo para ver o lance no monitor.

Em seu perfil no Instagram, o diretor de futebol do Cruzeiro, Alexandre Mattos, compartilhou uma foto de um homem segurando uma arma e com o rosto coberto por uma touca ninja, com a frase: “Assalto à mão armada”. A música “Help!”, dos Beatles, era o áudio de fundo da postagem.

Com um jogador a menos em campo, Cruzeiro não resistiu ao Internacional, no Beira-Rio

Com a expulsão de Jonathan Jesus, o técnico Leonardo Jardim tirou o meia Eduardo para colocar o zagueiro Mateo Gamarra, para recompor a dupla de zaga do Cruzeiro. O Internacional se aproveitou da vantagem numérica em campo para fazer dois gols praticamente seguidos, com Alan Patrick, aos 31 minutos, e Enner Valencia, seis minutos depois, ainda no primeiro tempo.

Curiosamente, o árbitro Marcelo de Lima Henrique é de boa recordação para a torcida do Cruzeiro. Foi ele que apitou o clássico em que a Raposa goleou o Atlético-MG por 6 a 1, na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2011, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas.