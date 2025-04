Dono da SAF acompanha de perto treino no Cruzeiro

O dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, esteve na Toca da Raposa na manhã desta sexta-feira (11), para acompanhar o treinamento da equipe para a partida de domingo (13), contra o São Paulo, às 17h30, no Morumbis, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

A presença do dirigente ocorreu no dia seguinte a uma reunião fechada com os principais líderes do grupo de jogadores, na sede dos Supermercados BH, do qual Pedro Lourenço é o proprietário, em Contagem, nesta quinta-feira (10). Participaram do encontro o goleiro Cássio, o atacante Dudu, o lateral William e os volantes Lucas Romero e Lucas Silva. O teor da conversa não foi divulgado, mas houve cobrança do dono da SAF pelo mau desempenho da equipe nesta temporada.

O Cruzeiro perdeu as três últimas partidas: 1 a 0 para o Unión, em Santa Fé, na estreia na Copa Sul-Americana; 3 a 0 para o Internacional, no Beira-Rio, na segunda rodada do Brasileirão; e 2 a 1 para o Mushuc Runa, do Equador, quarta-feira (9), no Mineirão, também pela Sul-Americana. No ano, o Cruzeiro venceu apenas quatro dos 17 jogos que disputou.

Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, esteve na Toca da Raposa nesta sexta-feira (11) (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Técnico do Cruzeiro tem desfalques para jogo contra o São Paulo

Para enfrentar o São Paulo, domingo (13), o técnico Leonardo Jardim terá desfalques. O zagueiro Jonathan Jesus foi expulso diante do Internacional e terá de cumprir suspensão. Dois jogadores disputam a vaga: o paraguaio Gamarra, que não foi bem nos jogos que entrou e sequer ficou no banco contra o Mushuc Runa; e o argentino Villalba, que, com Leonardo Jardim, vem sendo aproveitado mais na lateral esquerda.

Villalba, portanto, também é opção para a lateral esquerda, após a saída, para o Grêmio, de Marlon, que foi titular contra o time equatoriano. No entanto, o mais provável é a entrada de Kaiki, titular nos dois jogos pelo Brasileirão, contra Mirassol e Internacional.

Leonardo Jardim também não contará com o meia Matheus Henrique, que sofreu lesão no joelho direito, no início do jogo contra o Mushuc Runa. O jogador será operado e não há previsão para seu retorno aos gramados. O meio-campo deverá contar com dois volantes, Lucas Romero e Walace, e o meia Matheus Pereira.

Os jogadores do Cruzeiro voltam a treinar na Toca da Raposa na tarde deste sábado (12) e, em seguida, viajam para São Paulo.