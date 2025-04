Titular do Cruzeiro sofre lesão na Sul-Americana e passará por cirurgia

Meio-campista do Cruzeiro, Matheus Henrique foi submetido a exames médicos na manhã desta quinta-feira (10), teve diagnosticada uma lesão no menisco lateral do joelho direito e passará por cirurgia nos próximos dias.

A lesão aconteceu nos minutos inicias da derrota por 2 a 1 para o Mushuc Runa, do Equador, no Mineirão, pela segunda rodada da fase de grupo da Copa Sul-Americana.

Em devidida com adversário, Matheus Henrique sofreu uma pancada na região e precisou receber atentimento da equipe médica do clube. O meia retornou ao gramado para tentar seguir na partida, mas precisou ser substituído instantes depois.

Após a derrota na competição continental, o Cruezeiro volta a campo no próximo domingo, quando enfrenta o São Paulo, no Morumbis, a partir das 17h30 (de brasília), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Meia Matheus Henrique, do Cruzeiro, em jogo contra o Betim,no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Veja nota oficial do Cruzeiro

O Cruzeiro informa que o atleta Matheus Henrique foi submetido a exames que diagnosticaram lesão no menisco lateral do joelho direito.

A indicação para o caso é de uma cirurgia, que será realizada nos próximos dias. Todo o processo de recuperação acontecerá no departamento de saúde e performance do Cruzeiro.

Desejamos uma ótima recuperação para o nosso camisa 8.

Local do próximo jogo do Cruzeiro pela Sul-Americana foi alterado

Na terceira rodada da Copa Sul-Americana, o Cruzeiro enfrenta o Palestino, em 24 de abril, às 21h30 (de Brasília), no Chile. O local da partida foi alterado: seria em Santiago e passou para o Estádio Francisco Sánchez Rumoroso, em Coquimbo, a 462 km da capital chilena. No dia 23, o Mushuc Runa recebe o Unión de Santa Fé, em Riobamba, no Equador.