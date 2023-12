Marcelo Djian teve o seu nome ventilado para ser o executivo de futebol no Corinthians na gestão de Augusto Melo. As especulações não repercutiram bem entre os torcedores corintianos, que relembraram o histórico de Djian como empresário. O ex-jogador do Timão colocou panos quentes na situação e afirmou que não trabalha com agenciamento de jogadores desde 2017.