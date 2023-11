Marcelo Djian é a bola da vez para assumir o cargo de executivo de futebol no Corinthians. Ex-zagueiro do clube, ele se tornou ‘plano B’ após o clube alvinegro não avançar com Rodrigo Caetano, grande sonho do novo presidente corintiano Augusto Melo, eleito no último sábado (25) e que assumirá a equipe em janeiro de 2024.