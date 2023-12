O Cruzeiro anunciou, na manhã desta quinta-feira (21), a contratação do atacante Rafa Silva. Campeão e destaque da equipe na Série B de 2022, o jogador retorna ao clube mineiro após uma temporada no Jeonbuk, da Coréia do Sul. Ele se apresenta na Toca da Raposa em janeiro, junto ao restante do elenco, para o início da pré-temporada.