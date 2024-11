Diniz defende escalação de Walace no Cruzeiro na final da Sul-Americana

O técnico Fernando Diniz concedeu coletiva de imprensa, após a derrota do Cruzeiro para o Racing por 3 a 1, no Estádio La Nueva Olla, em Assunção (PAR), na final da Sul-Americana. O comandante da Raposa analisou a partida e respondeu se foi um erro começar com Walace, ao invés do Lucas Silva.

continua após a publicidade

➡️ Cruzeiro perde para o Racing e é vice da Sul-Americana

Aspas de Diniz

- O time para iniciar o jogo, por tudo que tinha acontecido previamente, foi o time que iniciou, na minha opinião. Jogo lá contra o Lanús, foi um jogo de semifinal, jogando fora de casa, o Walace foi muito bem, estava muito bem nos treinamentos. Então, na minha concepção, ele tinha que começar o jogo -, explicou Fernando Diniz.

- O time como um todo, não começou bem a partida, a gente começou sentindo um pouco, talvez, o próprio peso da decisão, com os jogadores tentando se encontrar no jogo, e acabamos tomando dois gols no início da partida. Obviamente, antes da troca já tinha melhorado um pouco, mas depois da troca pelo Lucas Silva, o time ganhou mais mobilidade, e era isso que a gente queria. Tivemos oportunidades, fizemos o primeiro gol e tivemos oportunidades de marcar o segundo -, analisou.

continua após a publicidade

O que vem pela frente?

Após o vice da Sul-Americana, o Cruzeiro volta as suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira (27), a Raposa enfrenta o Grêmio, às 21h, em partida válida pela 35ª rodada da competição.

Racing derrotou o Cruzeiro, de Diniz, por 3 a 1, na final da Sul-Americana (Foto: Jose Bogado/AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte