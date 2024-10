Fernando Diniz, técnico do Cruzeiro, e Pedro Lourenço, dono da SAF da Raposa, após classificação para a final da Sul-Americana (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)







Publicada em 31/10/2024 - 07:45 • Belo Horizonte

Fernando Diniz chegou a primeira vitória no comando do Cruzeiro e classificou a equipe para a final da Copa Sul-Americana ao eliminar o Lanús nesta terça-feira (30). O técnico, anunciado no fim de setembro, passou seis jogos sem triunfos na Raposa desde que chegou, reconheceu a oscilação do time no último mês e valorizou o trabalho do elenco.

-Acho que o Cruzeiro merecia muito estar numa final internacional novamente. É um time com uma história bonita, com muitas conquistas, e até quando não conquistou as copas, foi um time que sempre brilhou. A torcida merecia esse retorno, estava machucada pelo passado recente. Muito mais do que saber celebrar a vitória, um grande time, quando não está bem, acaba melhorando.

Mesmo pressionado pelo Lanús em um estádio com mais de 40 mil pessoas, o Cruzeiro foi mais eficiente e contou com a boa atuação do goleiro Cássio para evitar que os argentinos abrissem o placar. Diniz destacou a importâcia do arqueiro para a decisão e citou sua relação com Fábio, ex-goleiro da Raposa e trabalhou com o treinador no Fluminense.

O Cruzeiro está classificado para a final da Copa Sul-Americana 2024 (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

-Eu falo que o Fábio é um tipo de jogador que merece todos os elogios e merece ser estudado. E aí quando eu vim pro Cruzeiro eu ganhei outro presente que é trabalhar com o Cássio, que é um jogador que eu tinha uma relação muito forte sem ter trabalhado com ele, trocávamos mensagem de vez em quando, porque às vezes o futebol machuca e ele passou por alguns momentos no Corinthians que ele não merecia. Contar com o Cássio, além de ser um dos maiors goleiros da história, ele faz o que fez hoje contra o Lanús, contra o Libertad, Boca, e o comportamento dele contagia todos os que estão ao seu redor - revelou o técnico.

Questionado a respeito da sua filosofia de jogo no dia a dia dos jogadores, o treinador ressaltou a evolução do time e a resiliência dos atletas, sobretudo após a expulsão envolvendo o atacante Rafa Silva.

-Temos um vestiário positivo, com muita verdade envolvida e justiça. Desde quando cheguei, as coisas foram progredindo para o time se juntar. O que aconteceu no jogo de sábado (26), conseguimos colher tudo que tinha de bom (...) Vínhamos de seis jogos, os quatro primeiros nós jogamos bem, não teve vitória mas merecemos ganhar os quatro, tivemos a partida ruim contra o Lanús e tivemos um jogo totalmente atípico contra o Athletico-PR. E hoje acho que hoje a equipe conseguiu dar esse presente para a torcida. Agora, vamos nos preparar, tanto para o brasileiro, quanto para a final.