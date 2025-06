Dinenno se despede da torcida do Cruzeiro e agradece apoio

O atacante argentino Dinenno se despediu da torcida do Cruzeiro nas redes sociais, nesta terça-feira (10), após chegar a acordo para a rescisão de contrato que terminaria somente em dezembro. O jogador agora está livre para acertar a transferência para o São Paulo e seguir a carreira sem qualquer vínculo com o clube celeste, que defendia desde janeiro de 2024.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

- Obrigado Cruzeiro, obrigado Nação Azul. Serei eternamente grato. Vocês conseguiram me apoiar e eu consegui sorrir mesmo no momento mais difícil da minha carreira – postou Dinenno no Instagram, referindo ao período em que ficou afastado dos gramados de agosto de 2024 a abril deste ano, por causa de lesão no joelho direito.

- Obrigado aos meus colegas, comissão técnica e diretoria. Desejo muito sucesso a vocês – acrescentou o atacante argentino, de 30 anos.

Atacante Dinenno com camisa branca do Cruzeiro (Foto: Divulgação/Cruzeiro)

Juan Ignácio Dinenno foi contratado pelo Cruzeiro em janeiro de 2024 e enfrentou uma série de problemas médicos na Toca da Raposa. O atacante, nos meses de abril e maio, sofreu edema muscular na coxa esquerda, fraturou os ossos do nariz e precisou fazer cirurgia para corrigir uma pubalgia. Voltou a jogar em julho e teve lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito em agosto de 2024, no jogo contra o Internacional, no Mineirão, pelo Brasileirão.

continua após a publicidade

Dinenno, de 30 anos, somente voltou a jogar em abril deste ano e participou de cinco partidas pelo Cruzeiro, todas entrando no decorrer do segundo tempo. Ao todo, foram 27 partidas e oito gols, todos no ano passado – seis deles de cabeça.

➡️Cruzeiro e Dinenno chegam a acordo para rescisão de contrato

Veja a lista com os oito gols de Dinenno pelo Cruzeiro: