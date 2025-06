Barradão traz boas recordações para torcida do Cruzeiro

O Estádio Manoel Barradas, o Barradão, local da partida do Cruzeiro contra o Vitória, em Salvador, quinta-feira (12), às 19h, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, traz boas lembranças para o torcedor celeste. Foi lá que o clube conquistou o terceiro título brasileiro, em 2013. O retrospecto da Raposa no estádio do Vitória é bastante equilibrado.

Em 13 de novembro de 2013, o Cruzeiro, sob o comando do técnico Marcelo Oliveira, derrotou o Vitória por 3 a 1, conquistando o título por antecipação na 34ª rodada. Curiosamente, não foi o resultado da partida que definiu o campeão brasileiro daquele ano. Já no intervalo do jogo, a Raposa garantia a conquista, com a derrota do Athletico-PR para o Criciúma por 2 a 1, em Criciúma, em jogo que começara mais cedo.

Cruzeiro e Vitória já jogaram 22 vezes no Barradão, com oito vitórias para cada lado e seis empates. A equipe celeste marcou 30 gols e o time baiano, 34. A primeira partida foi em 27 de novembro de 1994, pelo Brasileirão, e terminou com triunfo do time da casa por 2 a 0. O último jogo foi em 19 de agosto do ano passado, com empate por 2 a 2, também pelo Brasileirão.

Cruzeiro e Vitória empataram por 2 a 2 no Barradão, pelo Brasileirão de 2024 (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

Pelo Série A do Brasileiro, o Cruzeiro não perde no Barradão há mais de 20 anos. A última derrota do Cruzeiro lá foi em 8 de agosto de 2004, por 3 a 2. Desde então, foram nove confrontos, com cinco vitórias celestes e quatro empates, três deles nos últimos jogos. Nesse período, o Vitória ganhou uma vez pela Copa do Brasil de 2006 e uma pela Série B do Brasileiro de 2021. Também houve dois triunfos do Cruzeiro, pela Copa do Brasil de 2016 e pela Série B de 2020.

Jogo no Barradão vale liderança provisória para o Cruzeiro

Vice-líder do Brasileirão com 23 pontos, um a menos que o Flamengo, o Cruzeiro pode assumir a liderança provisória após os jogos de quinta-feira (12), pela 12ª rodada. Para isso, terá de derrotar o Vitória e torcer para que o Red Bull Bragantino, que também tem 23 pontos, não goleie o Bahia, em casa, por mais de quatro gols de vantagem. O jogo do Flamengo contra o Sport, em Recife, foi adiado por causa do Mundial de Clubes da Fifa.