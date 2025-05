Desempenho defensivo é primordial para invencibilidade do Cruzeiro

Na vitória por 2 a 0 sobre o Fortaleza, domingo (25), na Arena Castelão, pelo Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro ampliou a sequência de invencibilidade para nove partidas. Se os holofotes estão voltados para o ataque da equipe, formado por Gabigol, Kaio Jorge, Matheus Pereira, Wanderson, entre outros, o desempenho defensivo da Raposa também merece destaque.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Depois de sofrer gol em 18 dos 21 primeiros jogos na temporada, com uma sequência de 15 partidas seguidas sendo vazado, o Cruzeiro melhorou consideravelmente o desempenho defensivo, o que contribuiu muito para a atual invencibilidade. Nesses nove jogos sem derrota, a equipe do técnico Leonardo Jardim sofreu gol em apenas três: contra Flamengo, Mushuc Runa e Palestino – nesses dois últimos com titulares poupados.

E a partida contra o Fortaleza, domingo (25), foi a terceira seguida em que o Cruzeiro não levou gol. Havia um ano que a Raposa não atingia essa marca. Em maio do ano passado, o time ficou quatro jogos sem ter a defesa vazada. Veja a relação dessas partidas:

continua após a publicidade

1 x 0 Universidad Católica-EQU - Sul-Americana – 30/05

1 x 0 Unión La Calera-CHI - Sul-Americana – 16/05

1 x 0 Atlético-GO – Brasileirão – 12/05

3 x 0 Alianza (COL) – Sul-Americana – 7/05

Alguns motivos podem ser apontados para explicar essa melhora no desempenho. Desde que o técnico Leonardo Jardim mexeu na equipe, a partir do jogo contra o São Paulo, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, a marcação no meio-campo foi reforçada, com a entrada de Lucas Silva e Christian e a saída de Matheus Henrique, lesionado no joelho direito, e do atacante Dudu. O Cruzeiro vinha jogando com três atacantes, Wanderson, Gabigol e Dudu.

Na lateral direita, houve a troca de William por Fagner, que tem melhor desempenho defensivo. Mas, curiosamente, mesmo quando William voltou a ser escalado, como nos dois últimos jogos, contra Vila Nova-GO e Fortaleza, o Cruzeiro não sofreu gol.

continua após a publicidade

Cássio comemora a vitória em mais um jogo sem sofrer gol (Foto: Samuel Andrade/Cruzeiro)

Cássio é um dos jogadores que melhoraram desempenho no Cruzeiro

O goleiro Cássio também apresentou melhora sensível no rendimento. Quando deixou o campo do Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG), após a vitória diante do Vasco, há um mês, Cássio desabafou, demonstrando satisfação por ter superado os maus momentos, sob a orientação de Leonardo Jardim.

O zagueiro Fabrício Bruno tem apresentado bons números na análise individual de desempenho nos últimos jogos e forma uma dupla segura com o argentino Villalba, outra modificação feita pelo técnico cruzeirense após a derrota para o Mushuc Runa no Mineirão, pela Copa Sul-Americana.

Na próxima rodada do Brasileirão, a defesa do Cruzeiro será posta à prova contra o líder da competição, o Palmeiras. O jogo será domingo (1º), às 19h30, no Mineirão. Antes, a Raposa se despede da Copa Sul-Americana: com time reserva, enfrenta o Unión de Santa Fe, quarta-feira (28), às 21h30, no Mineirão.