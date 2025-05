Jardim elogia desempenho de Gabigol como garçom no Cruzeiro

Autor das duas assistências, para os gols de Kaio Jorge e Lucas Silva, na vitória do Cruzeiro sobre o Fortaleza por 2 a 0, domingo (25), na Arena Castelão, pelo Campeonato Brasileiro, o atacante Gabigol vem se destacando como um excelente garçom na equipe comandada pelo técnico Leonardo Jardim.

Na temporada, o ex-jogador do Flamengo lidera o fundamento na Raposa, ao lado do lateral-direito William, com quatro assistências, todas depois que perdeu a condição de titular. Com os 10 gols marcados, Gabigol é o líder em participação em gols no Cruzeiro em 2025, desempenho bem diferente do que o atacante teve nos últimos três anos no Flamengo, quando o número de gols foi bem superior ao de assistências.

Compare os números de Gabigol nas quatro recentes temporadas:

2022 – Flamengo: 29 gols, 5 assistências, em 63 jogos 2023 – Flamengo: 20 gols, 4 assistências, 58 jogos 2024 – Flamengo: 8 gols, uma assistência, 38 jogos 2025 – Cruzeiro: 10 gols, 4 assistências, 24 jogos

Na partida contra o Fortaleza, Gabigol atuou como meia, no lugar do suspenso Matheus Pereira, função que tem sido comum para o atacante nos últimos jogos. Essa versatilidade recebeu elogios de Leonardo Jardim.

- Fico satisfeito, pois tenho mais uma solução dentro de um grupo, que, aos poucos, tem apresentado soluções. Já tinha falado que, hoje em dia, é mais difícil contratar jogadores do que três meses atrás, porque muitas soluções estão aparecendo dentro do grupo – comentou o técnico do Cruzeiro.

Técnico do Cruzeiro destaca que Gabigol faz parte da equipe de jogadores mais importantes

Leonardo Jardim também fez questão de ressaltar a importância de Gabigol, mesmo não estando entre os 11 que geralmente começam jogando:

- O Gabriel é um jogador que sempre esteve integrado naquela equipe que, para mim, é a base, que são os jogadores mais importantes que tenho utilizado. Não são só 11 jogadores, já disse isso, mas aqueles 16, 17 que têm sido mais utilizados. Agora, com essas mexidas, ele jogou. Ele está se esforçando para, dentro desse modelo de jogo, ser cada vez mais rentável e importante – elogiou o técnico do Cruzeiro.