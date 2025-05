Ingressos para Cruzeiro x Palmeiras, domingo (1º), estão à venda

Os ingressos para o jogo entre Cruzeiro e Palmeiras, domingo (1º), às 19h30, no Mineirão, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, já estão à venda. Inicialmente, foram aberta a comercialização para os Sócios 5 Estrelas. Os torcedores cruzeirenses que não são sócios e os palmeirenses poderão comprar a partir das 15h desta terça-feira (27).

Diferentemente do confronto pelo Brasileirão do ano passado, as duas torcidas terão acesso ao Mineirão neste domingo (1º). No ano passado, o jogo foi realizado com portões fechados, por determinação da CBF, depois que o Ministério Público de Minas Gerais solicitou que fosse proibida a entrada da torcida do Palmeiras.

Pelo histórico recente de briga entre as torcidas organizadas de Cruzeiro e Palmeiras, uma operação especial será montada pelo Batalhão Especializado em Policiamento de Eventos (Bepe), da Polícia Militar de Minas Gerais, para evitar novos confrontos e atos de violência.

O torcedor que não é sócio poderá comprar ingresso através do app Cruzeiro Nação Azul ou do site ingresso.cruzeiro.com.br para todos os setores que ainda estiverem disponíveis ao preço da inteira e da meia. O limite será de dois ingressos por CPF.

Os torcedores do Palmeiras poderão adquirir os ingressos diretamente pelo aplicativo BaladAPP ou pelo site baladapp.com.br. Acordo entre os clubes definiu a carga para visitantes, nos dois jogos, em 1.700 bilhetes. A entrada destinada aos palmeirenses será o setor Roxo Superior visitante (Portão A), pelo valor de R$ 170,00 a inteira e R$ 85,00 a meia.

Todos os setores do Mineirão estarão abertos para o jogo que pode valer a liderança do Campeonato Brasileiro. A expectativa de público é superior a 60 mil torcedores.

Veja o preço dos ingressos para o jogo Cruzeiro x Palmeiras, no Mineirão: